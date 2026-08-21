على مساحة 50 فدانا.. محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع مجمع الصناعات بطريق بلاط - العوينات

تفقدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، الموقع المقرر تخصيصه لإقامة مجمع للصناعات بطريق بلاط–العوينات على مساحة 50 فدانًا، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز الداخلة، وذلك لمتابعة الإجراءات والدراسات اللازمة لبدء التنفيذ.

وأوضحت المحافظ أن المشروع يستهدف خدمة مشروعات الاستثمار الزراعي بالمنطقة ذات التوسعات الكبيرة، من خلال إقامة أنشطة صناعية متكاملة ترتبط بالإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها صناعات التعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي وغيرها من الصناعات المكملة، بما يدعم تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية ويفتح مجالات أوسع أمام الاستثمار وفرص العمل.

ووجّهت المحافظ باستكمال الدراسات الفنية والتخطيطية وتحديد احتياجات الموقع من المرافق والبنية الأساسية، لتهيئة الموقع بصورة متكاملة ورفع جاهزيته لاستقبال الأنشطة المستهدفة.