ضبط مصنع غير مرخص لانتاج جبنة موتزاريلا غير صالحة للاستهلاك الادمي بالفيوم

تمكنت الاجهزة الرقابية بمحافظة الفيوم من ضبط مصنع لانتاج جبنة الموتزاريلا يعمل دون ترخيص وبداخله منتجات غير صالحة للاستهلاك الادمي وذلك خلال حملات تفتيشية على عدد من المنشآت ومراكز تجميع الالبان بنطاق المحافظة.

ونفذت ادارة الانتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالفيوم بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وهيئة سلامة الغذاء حملات تفتيشية ومتابعة على عدد من المنشآت ومراكز تجميع الالبان للتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية وسلامة المنتجات المعروضة.



ضبط مصنع ومركز تجميع البان مخالف

واسفرت الحملات عن ضبط مصنع لانتاج جبنة الموتزاريلا يعمل دون ترخيص الى جانب ضبط منتجات غير صالحة للاستهلاك الادمي حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات كما تمكنت الحملات من ضبط مركز لتجميع الالبان يعمل دون ترخيص بناحية سيلا التابعة لمركز الفيوم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين عنه.



التفتيش على المدشات والمنشآت

وفي سياق متصل واصلت ادارة الانتاج الحيواني بالتعاون مع مديرية التموين اعمال التفتيش على عدد من المدشات للتأكد من سريان التراخيص ومراجعة الموقف القانوني للمنشآت ومدى التزامها بالاشتراطات المنظمة للعمل.



استمرار الحملات الرقابية بالفيوم

واكدت مديرية الزراعة بالفيوم استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية والحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المواطنين مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.