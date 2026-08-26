قرار من جهات التحقيق ضد 5 رجال و4 سيدات استغلوا الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

قررت جهات التحقيق حبس 5 رجال و4 سيدات استغلوا الأطفال في أعمال التسول في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (5 رجال4 سيدات ، لـ 6 منهم معلومات جنائية) في إطار جهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث، لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة وبصحبتهم (7 أحداث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.