26.2 مليار جنيه تمويلات لمشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر خلال 3 أشهر

ارتفع إجمالي التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الربع الأول من العام 2026 (يناير حتى مارس) لتسجل نحو 26,267 مليار جنيه مقابل 24,372 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2025، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وخلال الـ 3 أشهر الأولى من 2026، انخفض أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مسجلا 721.9 ألف عميل مقارنة 787.7 ألف عميل خلال الفترة المماثلة في العام السابق.

عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر

وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الربع الأول من 2026، والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 720 ألف عميل استحوذوا على النصيب الأكبر من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر بقيمة22,607 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2026، مقارنة 785 ألف عميل في الفترة بين يناير حتي 7مارس 2025، بتمويلات نحو 20,625.5 مليار جنيه.

ووتراجعت حجم التمويلات الممنوحة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة لنحو 3,660 مليار جنيه خلال الـ3 أشهر الأولى من 2026، مقارنة بتمويلات تقدر بنحو 3,747 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

إجمالي التمويلات خلال 2025

بلغت تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال يناير حتى ديسمبر الماضي نحو 106.9 مليار جنيه مقابل 95.8 مليار جنيه في يناير حتى ديسمبر 2024، حسب هيئة الرقابة المالية.

وخلال العام 2025، تراجع أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مسجلا 3.148 مليون عميل مقارنة 3.4 مليون عميل خلال الفترة المماثلة في العام السابق.

المشروعات متناهية الصغر في المقدمة

ويستحوذ قطاع المشروعات متناهية الصغر على النصيب الأكبر من التمويلات المخصصة للقطاع وكذلك من حيث عدد العملاء