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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس صانعة محتوى 4 أيام في الجيزة

التيك توك
التيك توك
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة على صفحتها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة على صفحتها.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" – كمية من مخدر الحشيش) ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وحيازتها للمواد المخدرة بقصد التعاطى.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صانعة محتوى الأجهزة الأمنية جهات التحقيق

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