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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلن مقتل 4 أشخاص في استهداف سفينة تهريب بالبحر الكاريبي

الجيش الأمريكي يعلن مقتل 4 أشخاص في استهداف سفينة تهريب بالبحر الكاريبي
الجيش الأمريكي يعلن مقتل 4 أشخاص في استهداف سفينة تهريب بالبحر الكاريبي
أ ش أ

 أعلن الجيش ‌الأمريكي، اليوم /الأربعاء/، مقتل أربعة أشخاص في ‌هجوم شنه على سفينة في منطقة البحر الكاريبي، وهو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي تقول واشنطن إنها تستهدف "إرهابيي المخدرات".

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية، في [يان لها"، :"إن معلومات استخباراتية مؤكدة كشفت عن ضلوع سفينة بتهريب المخدرات"، مؤكدة أن العملية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، دون أن تحدد هويتهم، أو تكشف عن موقع الهجوم.

وقال قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، الجنرال فرانسيس إل دونوفان "تواصل فرقة العمل المشتركة لنصف الكرة الغربي تنفيذ عمليات دقيقة وقاتلة ضد عصابات المخدرات. وسنلاحق هذه الشبكات الإرهابية المرتبطة بتجارة المخدرات، ونعطلها، ونقضي عليها. إن القيادة الجنوبية الأمريكية عازمة على تحييد إرهاب وعنف عصابات المخدرات في جميع أنحاء المنطقة، وصولا إلى الأراضي الأمريكية" .

وأضاف البيان أنه في 25 أغسطس، وبتوجيه من الجنرال دونوفان، نفذت فرقة العمل المشتركة لنصف الكرة الغربي ضربة قاتلة استهدفت زورق سريع يعمل على طول مسارات تهريب المخدرات المعروفة في منطقة البحر الكاريبي. وكشفت معلومات استخباراتية مؤكدة عن تورط الزورق بشكل فعلي في تهريب المخدرات. زأسفرت العملية عن مقتل أربعة إرهابيين من تجار المخدرات.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشن منذ عام 2025 هجمات على السفن التي تتهمها بنقل المخدرات، حيث أسفرت الضربات التي شنها الجيش الأمريكي على ‌هذه ‌السفن ‌في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ عن مقتل أكثر من 210 أشخاص.

الجيش الأمريكي منطقة البحر الكاريبي إرهابيي المخدرات

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