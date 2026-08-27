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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أطعمة تزيد أعراض القولون العصبي .. ما هي وكيفية تغدية المريض؟

القولون العصبي
القولون العصبي
هاجر هانئ

تؤدي الأطعمة الأسوأ بالنسبة لمتلازمة القولون العصبي (IBS) إلى تحفيز الشعور بألم في البطن والانتفاخ. ويمكنك إجراء تغييرات في نظامك الغذائي لعلاج هذه الأعراض المزعجة أو الوقاية منها.

أطعمة تزيد أعراض القولون العصبي 

1. الفواكه والخضروات الغنية بمركبات FODMAP
مركبات FODMAP هي عبارة عن كربوهيدرات قصيرة السلسلة تشمل: السكريات قليلة التعدد (أوليغوساكاريد)، والسكريات الثنائية، والسكريات الأحادية، والبوليولات (كحوليات السكر)، وجميعها قابلة للتخمر.

يواجه الجهاز الهضمي صعوبة في امتصاص مركبات FODMAP، حيث تخضع لعملية تخمر في الأمعاء الدقيقة. لذا، فإن تناول الأطعمة الغنية بهذه المركبات قد يحفز ظهور أعراض القولون العصبي.

تشمل الفواكه والخضروات الغنية بمركبات FODMAP ما يلي:

التفاح
المشمش
القرنبيط
الكرز
الثوم
البصل
نصيحة: تعرّف على الأطعمة التي تؤثر عليك شخصياً؛ فحتى لو كان الطعام يُصنّف ضمن الأطعمة الغنية بمركبات FODMAP، فلا داعي لاستبعاده من نظامك الغذائي ما لم يتسبب في ظهور أعراض بعد تناوله.

2. منتجات الألبان

تحتوي منتجات الألبان -مثل الحليب والجبن والزبادي والآيس كريم- على سكر يُسمى "اللاكتوز"، والذي يُصنّف ضمن مجموعة "فودماب" (FODMAPs). كما أن الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي (IBS) هم أكثر عرضة للإصابة بعدم تحمل اللاكتوز، وهي حالة يعجز فيها الجسم عن هضم اللاكتوز.
كما ثبت أن "الكازين" -وهو بروتين موجود في الحليب- قد يحفز نوبات تهيج القولون العصبي.

3. الأطعمة المقلية والدهنية
يمكن للأطعمة المقلية والدهنية الغنية بالزبدة أو الزيت أن تسبب إجهاداً للأمعاء؛ إذ تستغرق الدهون وقتاً أطول في الهضم، مما قد يؤدي إلى تهيج القولون العصبي.

تشمل الأطعمة التي قد تزيد من حدة أعراض القولون العصبي ما يلي:

الكعك (الكيك)
البسكويت
الكرواسون
الدونات
اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية والخضروات المقلية
نصيحة: تُعد الدهون مجموعة غذائية أساسية، لذا من الأفضل عدم تجنبها تماماً. وبدلاً من ذلك، يُنصح باتباع نظام غذائي قليل الدسم واختيار الدهون الصحية التي تكون أخف على الأمعاء، مثل زيت الزيتون والأفوكادو والزيتون والمكسرات والبذور.

4. الكافيين
يمكن للكافيين أن يحفز حركة الأمعاء ويسرّعها، مما قد يسبب شعوراً بالحاجة الملحة للتبرز والإصابة بالإسهال. كما يمكن للكافيين أن يزيد من إفراز حمض المعدة، مما قد يسبب ألماً في المعدة.

يتوفر الكافيين في مشروبات مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة، كما قد يُضاف إلى بعض المنتجات الغذائية.

نصيحة: لا يحتاج جميع المصابين بالقولون العصبي إلى تجنب الكافيين تماماً؛ إذ يمكن لبعض الأشخاص تحمل كميات قليلة منه أو مشروبات بتركيز أقل.

5. الكحول
ثبت أن تناول الكحول يسبب تهيجاً في الأمعاء ويؤثر على توازن البكتيريا المعوية. كما يمكن للمكونات المسببة للالتهاب الموجودة في البيرة والنبيذ، مثل الكبريتيت والسكريات، أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض.

6. المحليات الصناعية
تُعد المحليات الصناعية، ولا سيما كحوليات السكر (sugar alcohols)، غنية بمركبات "فودماب" (FODMAPs). وتوجد هذه المواد في الأطعمة الخالية من السكر مثل:

الحلوى
العلكة
الآيس كريم
مساحيق وألواح البروتين
المشروبات السكرية
ابحث عن المكونات التي تنتهي بالمقطع "ol-"، مثل السوربيتول (sorbitol) والإريثريتول (erythritol) والزيليتول (xylitol). لا يتم امتصاص هذه المواد بالكامل في الأمعاء، مما قد يسبب الانتفاخ والغازات.

كما أن تناول كميات كبيرة من كحوليات السكر قد يؤدي إلى تأثير ملين للأمعاء لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي.

7. الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين
بالنسبة لبعض المصابين بمتلازمة القولون العصبي، قد يحفز الغلوتين تفاقم الأعراض نظراً لعدم هضمه بالكامل. الغلوتين هو بروتين موجود في الحبوب مثل القمح والجاودار والشعير، ويوجد في الخبز والمعكرونة وحبوب الإفطار والبسكويت والمخبوزات.

قد يساعد اتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين في تقليل الإسهال وتكرار التبرز. ومع ذلك، لا توجد أبحاث كافية تثبت وجود مستوى محدد لتناول الغلوتين يجب الالتزام به لمرضى القولون العصبي.

نصيحة: استشر طبيباً أو أخصائي تغذية معتمداً لتحديد الكمية الآمنة والمقبولة من الغلوتين التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي.

8. الأطعمة الحارة

تشمل الأطعمة الحارة التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS):

الفلفل الحار (تشيلي)
فلفل الهابانيرو
فلفل الهالابينو
الصلصة الحارة
صلصة السريراتشا
التوابل المجففة مثل رقائق الفلفل الأحمر وفلفل الكايين
تُعد مادة "الكابسيسين" (Capsaicin) المركب النشط في هذه الأطعمة؛ إذ يمكن أن تسرّع عملية الهضم وتسبب ألماً في البطن، وشعوراً بالحرقان، وتقلصات، وانتفاخاً، وإسهالاً.

القولون العصبي أعراض القولون العصبي اللاكتوز منتجات الألبان الهضم الأطعمة المقلية الكافيين

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