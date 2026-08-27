وإصابة زوجته.. مقتل رتبه كبيرة في الجيش الروسي في انفجار سيارة ببطرسبورج

شهدت مدينة سانت بطرسبرج الروسية انفجار سيارة تحمل ضابطًا عسكريًا كبيرًا، حيث قُتل في الحال بحسب تقارير إعلامية بجانب إصابة زوجته بجروح.

وفي وقت لاحق ؛ قال متحدث باسم الكرملين اليوم الخميس إن رد روسيا على الهجمات الأوكرانية التي تستهدف بنيتها التحتية الاقتصادية والتجارية "سيكون قاسيا".

ونقل تلفزيون (آر.تي) الروسي الرسمي عن المتحدث دميتري بيسكوف القول إن بلاده "لا تحتاج إلى تصعيد عسكري مع أوكرانيا لأن القوات الروسية متقدمة بالفعل".

كان مسؤولون روس قالوا أمس الأربعاء إن هجوما بطائرات مسيرة تسبب في حريق هائل دمر مستودعا تابعا لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة (وايلد بيريز).

وتشن أوكرانيا هجمات على منشآت (وايلد بيريز) منذ منتصف يوليو، ووسعت نطاق استراتيجيتها في الأيام القليلة الماضية لتشمل منافستها الرئيسية شركة (أوزون).

وتهيمن الشركتان على أحد أسرع قطاعات الاقتصاد الروسي نموا، في وقت يقف فيه الاقتصاد على شفا الركود بعد أربعة أعوام ونصف العام من الحرب مع أوكرانيا.