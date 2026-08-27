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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين لبنان والإمارات

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين لبنان والإمارات
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين لبنان والإمارات
أ ش أ

وقع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط، ووزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالي التبادل التجاري والاستثمار، وتطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم العلاقات الثنائية.

وأكد الجانبان أن المذكرة تمثل خطوة عملية لترجمة العلاقات التاريخية والاقتصادية الراسخة بين لبنان والإمارات إلى مزيد من التعاون الحكومي، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص ومجالس الأعمال.

ووصف الزيودي زيارته إلى لبنان بـ"الناجحة"، مشيراً إلى أنها أتاحت استكشاف قطاعات وفرص جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، تمهيداً لوضع مسارات عمل واضحة بين الجهات الحكومية، ولاسيما في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

من جهته، أكد البساط أن مذكرة التفاهم تعكس إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات اللبنانية- الإماراتية نحو شراكة اقتصادية أعمق وأكثر تكاملاً، مشدداً على امتلاك لبنان إمكانات وقدرات كبيرة يمكن تحويلها إلى نمو مستدام من خلال الإصلاح وتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع الشراكات مع الدول العربية، وفي مقدمتها دولة الإمارات.

وتندرج المذكرة في إطار مسار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين على أساس المصالح المشتركة، بما يفتح المجال أمام فرص جديدة تعود بالنفع على الاقتصادين والشعبين.

لبنان الإمارات وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني العلاقات التكنولوجيا

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