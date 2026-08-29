بالأرقام .. كيف ردت الدولة على شائعات إهمال الصناعة ودعمت الإنتاج والتصدير؟

لم تعد قضية تطوير الصناعة المصرية مرتبطة فقط بإنشاء مصنع أو طرح قطعة أرض، وإنما أصبحت جزءًا من تصور أوسع لإعادة بناء البنية الأساسية اللازمة للإنتاج، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وإنشاء المجمعات والمدن الصناعية، وربط مناطق الإنتاج بشبكات الطرق والموانئ والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع إجراءات تستهدف زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.

وخلال السنوات الماضية، ظهرت على فترات روايات وشائعات حاولت تصوير الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية باعتباره إنفاقًا منفصلًا عن احتياجات الصناعة، أو الادعاء بأن الدولة أهملت المصانع لصالح الطرق والكباري، أو أن الأراضي الصناعية غير متاحة للمستثمرين. لكن قراءة البيانات الرسمية حتى عام 2026 تكشف صورة أكثر تعقيدًا؛ فالطرق والكباري والموانئ لم تكن مشروعات منفصلة عن النشاط الصناعي، بل تمثل في الأساس جزءًا من البنية اللوجستية التي تحتاجها المصانع لنقل الخامات والمنتجات والوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية. كما أن الدولة نفذت في الوقت نفسه توسعًا كبيرًا في المناطق والمجمعات والأراضي الصناعية.

الطرق ليست بديلاً عن الصناعة

من أبرز الأفكار التي تكررت خلال السنوات الماضية القول إن الأموال التي كان يمكن توجيهها للمصانع ذهبت إلى الطرق والكباري. وهذه المقارنة تتجاهل طبيعة الاقتصاد الصناعي؛ فالمصنع لا يعمل بمعزل عن شبكة النقل والموانئ والمناطق اللوجستية.

وتشير البيانات الحكومية إلى أن خطة تطوير منظومة النقل خلال الفترة من 2014 إلى 2026 تضمنت استثمارات تجاوزت تريليوني جنيه في الطرق والكباري والسكك الحديدية والأنفاق والجر الكهربائي والموانئ والمناطق اللوجستية والنقل النهري. وكان من أهداف مشروعات الطرق خفض زمن الرحلات وتكلفة التشغيل وزيادة حجم المنقول من البضائع، وربط مناطق الإنتاج والأسواق ومناطق التعدين والتنمية الجديدة.

وبالتالي، فإن السؤال الأدق ليس: هل أنفقت الدولة على الطرق أم المصانع؟ وإنما: هل جرى تطوير البنية الأساسية المحيطة بالنشاط الصناعي بالتوازي مع التوسع في الأراضي والمناطق والمجمعات الصناعية؟ والبيانات الرسمية تشير إلى أن الإجابة هي نعم، مع استمرار وجود تحديات تحتاج إلى معالجة.

خريطة صناعية أكبر

تكشف الأرقام عن اتساع واضح في خريطة المناطق الصناعية المصرية. فوفق أحدث البيانات الحكومية، ارتفع عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة عام 2014 إلى 157 منطقة عام 2026، بزيادة قدرها 36 منطقة صناعية جديدة.

وبالتوازي، توسعت الدولة في إنشاء المجمعات الصناعية لتوفير وحدات جاهزة أمام المستثمرين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبلغ عدد المجمعات الصناعية 16 مجمعًا في 15 محافظة، تضم 4808 وحدات صناعية، تم تخصيص 3696 وحدة منها، بما يوفر نحو 48 ألف فرصة عمل.

وهذه الأرقام مهمة في الرد على مقولة عدم وجود بنية صناعية جديدة؛ لأن التوسع لم يقتصر على تخصيص الأراضي، وإنما شمل وحدات إنتاجية مجهزة بالمرافق والخدمات، بما يقلل جزءًا من الوقت والتكلفة اللازمين لبدء النشاط.

كما شهدت السنوات الماضية إنشاء مدن ومناطق صناعية متخصصة، من بينها مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الأثاث بدمياط الجديدة، ومدينة الرخام بالجلالة، ومدينة الدواء، إلى جانب مشروعات متخصصة في قطاعات الغزل والنسيج وغيرها.

الأراضي الصناعية.. من الأزمة إلى الطرح الرقمي

كان ملف الأراضي الصناعية أحد أكثر الملفات التي واجهت انتقادات خلال سنوات طويلة، بسبب إجراءات التخصيص وطول فترة الحصول على الأرض والمرافق.

لكن الدولة اتجهت إلى تغيير آلية التعامل مع الملف من خلال منصة «مصر الصناعية الرقمية»، التي أطلقتها وزارة الصناعة في سبتمبر 2024، لتقديم خدمات تخصيص الأراضي الصناعية والتراخيص وبيان الصلاحية والسجل الصناعي والمتابعة السنوية، إلى جانب الدفع الإلكتروني.

وفي فبراير 2025، طرحت وزارة الصناعة 2172 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق في 22 محافظة، بإجمالي مساحة بلغت 13.3 مليون متر مربع، بهدف تسريع إقامة المشروعات وزيادة الإنتاج المحلي.

ثم جاء الطرح العاشر في يونيو 2025 ليشمل 1800 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق في 20 محافظة، بمساحة إجمالية تتجاوز 9 ملايين متر مربع.

وفي فبراير 2026، أعلنت الوزارة طرح 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 9.78 مليون متر مربع، موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة.

وتكشف هذه الأرقام أن مسار إتاحة الأراضي أصبح عملية دورية وليست طرحًا استثنائيًا، مع الاعتماد بصورة أكبر على المنصة الرقمية في استقبال طلبات المستثمرين وفحصها وتخصيص الأراضي.

المرافق.. الاستثمار الذي لا يظهر في صورة المصنع

ومن أكثر النقاط التي يتم تجاهلها عند تقييم الاستثمار الصناعي تكلفة المرافق. فوجود قطعة أرض لا يعني بالضرورة أنها صالحة فورًا لإقامة مصنع، إذ تحتاج المناطق الصناعية إلى شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق داخلية وغيرها من البنية الأساسية.

ولهذا عقدت الحكومة اجتماعات متخصصة لمتابعة ترفيق المناطق الصناعية، وتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال ورفع كفاءة المرافق، بما يخدم التنمية الصناعية. وشملت المتابعة مناطق ومدنًا صناعية مثل أكتوبر الجديدة والعلمين الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان.

وهنا تظهر حقيقة مهمة: جزء كبير من الإنفاق العام الذي يسبق ظهور المصنع أمام المواطن يتمثل في البنية الأساسية التي تجعل الاستثمار الصناعي ممكنًا أصلًا.

ماذا تقول الأرقام عن الإنتاج والتصدير؟

لا يمكن تقييم جهود الدولة في الصناعة من خلال عدد المصانع والأراضي فقط؛ فالمؤشر الأهم هو انعكاس هذه الاستثمارات على الإنتاج والصادرات.

ووفق أحدث مؤشرات التجارة الخارجية لعام 2025، ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية إلى 48.567 مليار دولار مقابل 41.507 مليار دولار في 2024، بزيادة 17%.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات إلى 83.014 مليار دولار مقابل 79.376 مليار دولار، بزيادة 5%، بينما انخفض عجز الميزان التجاري إلى 34.447 مليار دولار مقابل 37.869 مليار دولار في 2024، بتراجع قدره 9%.

وتصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات التصديرية بقيمة 14.88 مليار دولار، يليه قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة بنحو 9.419 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بـ6.803 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بـ6.468 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بـ4.692 مليار دولار.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الحديث عن توطين الصناعة لا يقتصر على شعارات أو إنشاء منشآت، بل يرتبط أيضًا بقدرة المنتجات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

دعم التصدير.. حلقة أخرى في المنظومة

لم يتوقف التحرك الحكومي عند الأرض والمصنع، وإنما امتد إلى دعم القدرة التصديرية.

ففي يوليو 2026، أعلنت وزارة المالية أن مخصصات رد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين في الموازنة الحالية بلغت 48 مليار جنيه، بينما وصل دعم الصادرات خلال العام المالي 2025/2026 إلى 28 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 55%.

وهذا يعني أن الدولة تتعامل مع الصناعة باعتبارها سلسلة متكاملة تبدأ من الأرض والمرافق، مرورًا بالإنتاج والتمويل، وتنتهي بالأسواق والتصدير.

أبرز الشائعات.. وماذا تقول الوقائع؟

من أبرز الروايات التي تكررت خلال سنوات سابقة الادعاء بأن الدولة أنفقت على الطرق والكباري على حساب المصانع. والواقع أن مشروعات النقل تخدم حركة الخامات والسلع وتخفض تكلفة نقل المنتجات، كما أن الدولة نفذت بالتوازي توسعات كبيرة في المناطق والمجمعات والأراضي الصناعية.

وشائعة أخرى روجت لفكرة أن المستثمر الصناعي لا يجد أرضًا متاحة. ورغم أن مشكلة الأراضي والمرافق كانت تحديًا حقيقيًا في مراحل سابقة، فإن البيانات الحالية تظهر طرح آلاف القطع الصناعية المرفقة عبر منصة رقمية، وتخصيص آلاف القطع لمشروعات جديدة وتوسعات.

أما القول إن الدولة لم تنشئ مجمعات صناعية جديدة، فتدحضه بيانات إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا تضم 4808 وحدات، إلى جانب التوسع في طرح وحدات جديدة؛ ففي أبريل 2026 طرحت وزارة الصناعة 414 وحدة صناعية جاهزة للتسليم داخل 12 مجمعًا صناعيًا في 11 محافظة.

كما أن القول بانهيار القدرة التصديرية المصرية لا يتفق مع بيانات 2025، التي سجلت زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 17%.

لكن في المقابل، فإن الاعتراف بهذه النتائج لا يعني تجاهل المشكلات. فالصناعة المصرية لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتكلفة الإنتاج، وتوفير التمويل، وسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، واستقرار السياسات، ورفع القدرة التنافسية، وهي ملفات لا يمكن حلها بمجرد إنشاء منطقة صناعية أو طريق جديد.

الصورة الكاملة

الحقيقة التي تكشفها الأرقام أن الدولة خلال الفترة من 2014 إلى 2026 تحركت على أكثر من محور في وقت واحد: تطوير شبكة الطرق والموانئ واللوجستيات، زيادة عدد المناطق الصناعية، إنشاء المجمعات، طرح الأراضي المرفقة، رقمنة إجراءات التخصيص، دعم الصادرات، وتوطين صناعات جديدة.

وتشير بيانات وزارة الصناعة إلى تخصيص 3152 قطعة أرض بمساحة 8.2 مليون متر مربع لصالح 3104 مشروعات من خلال الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية، فضلًا عن تخصيص 2942 قطعة أخرى بمساحة تتجاوز 14.8 مليون متر مربع لصالح 1758 مشروعًا من خلال لجان التخصيص المختلفة.

وبالتالي، فإن تقييم التجربة الصناعية المصرية يحتاج إلى الابتعاد عن معادلة «طرق أم مصانع»، لأنها معادلة غير دقيقة اقتصاديًا. الطريق الذي يربط المصنع بالميناء، والميناء الذي يربط المنتج بالسوق الخارجية، والمرافق التي تصل إلى الأرض الصناعية، كلها حلقات في منظومة إنتاج واحدة.

أما التحدي الحقيقي خلال المرحلة المقبلة، فيتمثل في تحويل هذه البنية الأساسية والاستثمارات إلى طاقات إنتاجية أعلى، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، بما يجعل الصناعة أكثر قدرة على المنافسة في الداخل والخارج.

فالرقم الأهم في النهاية ليس عدد الطرق وحدها، ولا عدد المصانع وحده، وإنما كم مصنعًا يعمل بكامل طاقته، وكم فرصة عمل يوفرها، وكم دولارًا يضيفه إلى حصيلة الصادرات، وكم من الواردات يستطيع المنتج المحلي أن يحل محلها.