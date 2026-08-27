القبض على عاطل لاتهامه بإنهاء حياة عامل سوبر ماركت في الخانكة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على عاطل، لاتهامه بقتل عامل بأحد محال السوبر ماركت، إثر خلاف نشب بينهما بمنطقة الخانكة، بسبب اعتراض المجني عليه على وقوف المتهم أمام محل شقيقته، على خلفية اتهامه له ببيع المواد المخدرة في محيط المكان.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من الأجهزة المعنية يفيد بورود بلاغ بمقتل شخص بأحد شوارع منطقة الخانكة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص العثور على جثة شاب يُدعى «سعيد جميل»، يبلغ من العمر 45 عامًا، مصابًا بطعنة نافذة أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل يبلغ من العمر نحو 30 عامًا، وجارٍ للمجني عليه.



وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت بخلاف بين الطرفين، بعدما اعترض المجني عليه على وقوف المتهم أمام محل شقيقته، ووجه إليه اتهامًا ببيع المواد المخدرة في محيط المكان، لتتطور المشادة إلى اعتداء، حيث أقدم المتهم على التعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض، محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف جميع ملابسات الواقعة، فيما تباشر جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث، وبيان مدى صحة الاتهامات المنسوبة إلى المتهم.