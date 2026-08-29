قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القيادة المركزية الأمريكية: تغيير مسار 82 سفينة تجارية وتعطيل وتفتيش 5 سفن
الغربية: تحرك عاجل لفحص استغاثة رحمة عصام عقب نجاتها من سطو 4 ملثمين
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 29-8-2023
64.9% للحقوق وآداب موجه 60.1% 54.9% للخدمة الاجتماعية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026
دعاء قضاء الحاجة مع أذان الفجر.. أفضل الأدعية المستحبة للفرج وتيسير الأمور
سعر الذهب في الصاغة الآن
احذر تجاهلها.. علامات تستدعي تحديث عداد الكهرباء فورًا
صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟.. التصرف الصحيح حال عدم وجود أعراض مقلقة
أول تعليق من رئيسة فنزويلا على أضخم صفقة نفط في العالم
قتـ.ل مسنة ونجلتها.. السائق المتهم : رفضت تدينى فلوس وشكيت فى سلوكها
تعرض المطربة رحمة عصام لهجوم من 4 ملثمين على طريق السنطة - زفتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مش فيلم أكشن | سرقة «هوليوودية» على طريق مصر الإسماعيلية.. وهشام موسى يكشف التفاصيل

سرقة السيارة
سرقة السيارة
محمد البدوي

واقعة غير مألوفة على الطريق تحولت خلال ساعات إلى حديث واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر مقطع فيديو يرصد عملية سرقة وُصفت من جانب المتابعين بأنها «هوليوودية»، نظرًا للطريقة التي نُفذت بها وكأنها مشهد مأخوذ من أحد أفلام الحركة، قبل أن يتضح أن الفيديو يوثق جريمة حقيقية وقعت على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وسلّط الإعلامي هشام موسى الضوء على تفاصيل الواقعة خلال تقديمه برنامج «خط أحمر» على قناة «الحدث اليوم»، موضحًا أن المشهد أظهر مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ربع نقل أثناء ملاحقتهم سيارة نقل تسير على الطريق، قبل أن يتمكنوا من الاستيلاء على جزء من حمولتها دون أن ينتبه قائد السيارة في البداية لما يجري خلفه.

فحص المقطع والتحقق من ملابساته

وأوضح موسى أن انتشار الفيديو على نطاق واسع دفع الأجهزة الأمنية إلى التعامل معه بجدية، رغم عدم ورود بلاغ رسمي بشأن الواقعة، حيث بدأت الجهات المختصة في فحص المقطع والتحقق من ملابساته، بالتزامن مع إجراء التحريات اللازمة لكشف هوية الأشخاص الذين ظهروا خلال تنفيذ عملية السرقة.

جهود الأجهزة الأمنية

وأضاف أن جهود الأجهزة الأمنية أسفرت عن تحديد المتهمين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، لتنتهي بذلك حالة الجدل التي صاحبت تداول الفيديو، بعدما تعامل البعض معه في البداية باعتباره مشهدًا تمثيليًا أو لقطة من أحد أفلام الأكشن.

مستخدمي الطريق للخطر

وأكد هشام موسى أن الطريقة اللافتة التي ظهرت بها الجريمة لا يجب أن تحجب خطورتها الحقيقية، موضحًا أن الأمر لم يكن مجرد واقعة تصلح للتندر أو التداول على منصات التواصل، وإنما جريمة وقعت على طريق عام، وكان من الممكن أن تعرض حياة مرتكبيها وقائد السيارة وغيرهم من مستخدمي الطريق للخطر.

وشدد على أن غرابة طريقة تنفيذ الجريمة لا تغير من طبيعتها، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه الوقائع يجب أن ينطلق أولًا من خطورتها على أمن المواطنين وسلامتهم، وليس من كونها مادة مثيرة تجذب المشاهدات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتشار مقاطع الجرائم 

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن انتشار مقاطع الجرائم عبر السوشيال ميديا يجب ألا يحولها إلى مشاهد للترفيه، خاصة عندما تتضمن سلوكيات تعرض حياة المواطنين للخطر، مشيرًا إلى أن سرعة تعامل الأجهزة الأمنية مع الفيديو تؤكد أهمية رصد المحتوى المتداول والاستجابة للوقائع التي تكشفها مواقع التواصل.

هوليوودية أفلام الحركة مواقع التواصل الاجتماعي سرقة السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج: انقذوا محمد الإنسان

حالة الطقس

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار علي هذه المناطق

سعر الذهب

1300 جنيه نزول| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

التوقيت الشتوي

الساعة 12 تصبح 11 مساءً.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

تنسيق الجامعات

53.5 % للتربية 64.9% للحقوق وآداب موجه 60.1% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

المعاش المبكر

وفقا للقانون 148.. الشروط القانونية للخروج المبكر على المعاش

الطماطم

ارتفاع مفاجئ.. الفلاحين: كيلو الطماطم يصل لـ 40 جنيها فى هذا الموعد

المتهمين

اتصالحوا بقسم الشرطة وخرجوا فضحوه والسر في خطيبته | علاقة صادمة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي

بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع

جانب من الانجازات

وزارة النقل تستعرض إنجازات ضخمة بتكلفة تتجاوز 2 تريليون جنيه

مرصد القطامية

مرصد القطامية: تدريب طلاب علوم الفضاء بجامعة العاصمة على الرصد وتحليل البيانات ومتابعة خسوف القمر

بالصور

صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟.. التصرف الصحيح حال عدم وجود أعراض مقلقة

صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟
صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟
صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟

هل حبس البول يضر البروستاتا؟.. حقائق يجب أن يعرفها الرجال.. ماهي العلامات التي تستدعي الانتباه؟

هل حبس البول يضر البروستاتا؟
هل حبس البول يضر البروستاتا؟
هل حبس البول يضر البروستاتا؟

حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات

حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات
حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات
حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات

حطي المكرونة في قالب الكيك.. طريقة عمل أكلة بشكل جديد هتخطف العين

حطي المكرونة في قالب الكيك
حطي المكرونة في قالب الكيك
حطي المكرونة في قالب الكيك

فيديو

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد