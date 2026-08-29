مش فيلم أكشن | سرقة «هوليوودية» على طريق مصر الإسماعيلية.. وهشام موسى يكشف التفاصيل

واقعة غير مألوفة على الطريق تحولت خلال ساعات إلى حديث واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر مقطع فيديو يرصد عملية سرقة وُصفت من جانب المتابعين بأنها «هوليوودية»، نظرًا للطريقة التي نُفذت بها وكأنها مشهد مأخوذ من أحد أفلام الحركة، قبل أن يتضح أن الفيديو يوثق جريمة حقيقية وقعت على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وسلّط الإعلامي هشام موسى الضوء على تفاصيل الواقعة خلال تقديمه برنامج «خط أحمر» على قناة «الحدث اليوم»، موضحًا أن المشهد أظهر مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ربع نقل أثناء ملاحقتهم سيارة نقل تسير على الطريق، قبل أن يتمكنوا من الاستيلاء على جزء من حمولتها دون أن ينتبه قائد السيارة في البداية لما يجري خلفه.

فحص المقطع والتحقق من ملابساته

وأوضح موسى أن انتشار الفيديو على نطاق واسع دفع الأجهزة الأمنية إلى التعامل معه بجدية، رغم عدم ورود بلاغ رسمي بشأن الواقعة، حيث بدأت الجهات المختصة في فحص المقطع والتحقق من ملابساته، بالتزامن مع إجراء التحريات اللازمة لكشف هوية الأشخاص الذين ظهروا خلال تنفيذ عملية السرقة.

جهود الأجهزة الأمنية

وأضاف أن جهود الأجهزة الأمنية أسفرت عن تحديد المتهمين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، لتنتهي بذلك حالة الجدل التي صاحبت تداول الفيديو، بعدما تعامل البعض معه في البداية باعتباره مشهدًا تمثيليًا أو لقطة من أحد أفلام الأكشن.

مستخدمي الطريق للخطر

وأكد هشام موسى أن الطريقة اللافتة التي ظهرت بها الجريمة لا يجب أن تحجب خطورتها الحقيقية، موضحًا أن الأمر لم يكن مجرد واقعة تصلح للتندر أو التداول على منصات التواصل، وإنما جريمة وقعت على طريق عام، وكان من الممكن أن تعرض حياة مرتكبيها وقائد السيارة وغيرهم من مستخدمي الطريق للخطر.

وشدد على أن غرابة طريقة تنفيذ الجريمة لا تغير من طبيعتها، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه الوقائع يجب أن ينطلق أولًا من خطورتها على أمن المواطنين وسلامتهم، وليس من كونها مادة مثيرة تجذب المشاهدات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتشار مقاطع الجرائم

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن انتشار مقاطع الجرائم عبر السوشيال ميديا يجب ألا يحولها إلى مشاهد للترفيه، خاصة عندما تتضمن سلوكيات تعرض حياة المواطنين للخطر، مشيرًا إلى أن سرعة تعامل الأجهزة الأمنية مع الفيديو تؤكد أهمية رصد المحتوى المتداول والاستجابة للوقائع التي تكشفها مواقع التواصل.