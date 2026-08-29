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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام : السكرتير العام لبني سويف يُتابع جهود الوحدات المحلية في ملفات النظافة والتصالح وانتظام الخدمات

مركز السيطرة ببني سويف
مركز السيطرة ببني سويف



تابع السكرتير العام لمحافظة بني سويف  كامل علي غطاس،جهود الوحدات المحلية في ملفات النظافة، ورفع الإشغالات ،وذلك إطار خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانتظامها،.

جاء ذلك أثناء تواجده داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة،وذلك في ضوء توجيهات محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز.

وتابع السكرتير العام عبر بث مباشر" أونلاين " جهود الوحدات المحلية والمجالس القروية في عدد من الملفات ، تضمنت متابعة الجهود المبذولة في ملفات التصالح ومواجهة الإشغالات ، ومتابعة الحالة العامة للنظافة وانتظام تقديم الخدمات الأساسية بالقطاعات والمرافق الحيوية.
 

محافظ بمي سويف محافظة بني سويف الفشن

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