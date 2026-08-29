في ذكراه.. قصة وفاة مصطفى متولي المفاجئة خلال مسرحية «بودي جارد»

تحل اليوم السبت 29 أغسطس ذكرى ميلاد الفنان مصطفى متولي، الذي وُلد في مثل هذا اليوم عام 1949، وترك عالمنا في 5 أغسطس عام 2000، عن عمر ناهز 51 عامًا.

واشتهر مصطفى متولي بقدرته على تقديم الشخصيات المتنوعة، فنجح في تجسيد أدوار الشر والشخصيات الطيبة على حد سواء، كما ارتبط اسمه بعدد كبير من الأعمال التي جمعته بالزعيم عادل إمام، شقيق زوجته.

مصطفى متولي

بدأ مصطفى متولي مشواره الفني خلال فترة السبعينيات، وكانت بدايته من خلال أدوار صغيرة وكأحد الكومبارس في عدد من الأعمال، من بينها أفلام «خلي بالك من زوزو» و«دائرة الانتقام» و«ضربة شمس»، إلى جانب مشاركته في مسلسلات «لا يا ابنتي العزيزة» و«زيارة ودية» و«الشوارع الخلفية» و«ابتسامة بين الدموع» و«لا تظلموا النساء» و«دماء على الثوب الوردي».

ومع حلول فترة الثمانينيات، بدأ متولي يحصل على أدوار أكبر من حيث المساحة والتأثير، وهو ما ساهم في انتشار اسمه والتفات الجمهور إلى موهبته، ليصبح لاحقًا واحدًا من أبرز الفنانين في جيله.

ثنائية ناجحة مع عادل إمام

جمع مصطفى متولي وعادل إمام تعاون فني طويل، إلى جانب صلة القرابة التي نشأت بينهما بعد زواج متولي من إيمان، شقيقة الزعيم. وشارك الثنائي معًا في العديد من الأعمال الناجحة، منها «عنتر شايل سيفه» و«رمضان فوق البركان» ومسرحية «الواد سيد الشغال».

كما ظهرا معًا في أفلام «النمر والأنثى» و«سلام يا صاحبي» و«المولد» و«جزيرة الشيطان» و«حنفي الأبهة» و«اللعب مع الكبار» و«الإرهابي»، بالإضافة إلى مسرحية «الزعيم»، وأفلام «المنسي» و«بخيت وعديلة» و«رسالة إلى الوالي» و«مسجل خطر».

وكانت مسرحية «بودي جارد» آخر تعاون فني جمع مصطفى متولي بعادل إمام، قبل أن يرحل بشكل مفاجئ.

أبرز أعماله الدرامية والسينمائية

ترك مصطفى متولي بصمة واضحة في الدراما التليفزيونية، وشارك في مجموعة كبيرة من المسلسلات، من أبرزها «حياة الجوهري» و«أنا وإنت» و«بابا في المشمش» و«أحلام العمر» و«خيوط من دهب» و«أوبرا عايدة» و«بكيزة وزغلول» و«سامحوني مكنش قصدي» و«أم كلثوم» و«جمهورية زفتى» و«التوأم» و«حلم الجنوبي» و«لن أعيش في جلباب أبي».

كما شارك سينمائيًا في عدد من الأفلام، بينها «إنذار بالقتل» و«الزمن والكلاب» و«لهيب الانتقام» و«اللعب مع الأشرار» و«مدرسة الحب» و«أصدقاء الشيطان» و«لا تظلموا النساء» و«الأشجار تموت واقفة».

ورغم ظهوره المتكرر مع عادل إمام، تعرض مصطفى متولي لانتقادات واتُهم بأن صلة القرابة ساعدته في الوصول إلى أدوار مهمة، إلا أنه حرص على تأكيد موهبته من خلال المشاركة في أعمال متنوعة بعيدًا عن التعاون مع الزعيم.

وفاة مصطفى متولي

في 5 أغسطس عام 2000، قدم مصطفى متولي دوره في مسرحية «بودي جارد» بصورة طبيعية، ولم تظهر عليه أي علامات تشير إلى تعرضه لأزمة صحية، وبعد انتهاء العرض شارك في سهرة جمعته بأصدقائه عادل إمام وسعيد عبد الغني ومحمود الجندي.

واستمرت الجلسة حتى الثالثة صباحًا، ثم غادر الجميع متوجهين إلى منازلهم، بينما ظل عادل إمام في المسرح، قبل أن يفاجأ بخبر وفاة مصطفى متولي، الذي رحل إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وعقب سماع الخبر، توجه عادل إمام برفقة عدد من العاملين في المسرح إلى منزل متولي ثم إلى المستشفى، وشاركوا في تشييع جثمانه.

عادل إمام يصر على استمرار «بودي جارد»

كان من المتوقع أن يتم تأجيل عروض مسرحية «بودي جارد» عقب وفاة مصطفى متولي، إلا أن عادل إمام تمسك بإقامة العرض في موعده، خاصة أن التذاكر كانت قد بيعت بالكامل، وأرسل السيناريو إلى الفنان محمد أبو داوود، الذي تولى تقديم الشخصية التي كان يجسدها متولي.

وحاولت الفنانة السورية رغدة، التي كانت تشارك في المسرحية، إقناع عادل إمام بإيقاف العرض، لكنه تمسك باستكماله. وقيل إنه خلال المشاهد الأولى، وبعد ظهور محمد أبو داوود بدلًا من مصطفى متولي، دخلت رغدة في حالة من التأثر والبكاء وسقطت على الأرض، قبل أن يُغلق الستار.

وبحسب الرواية المتداولة، انفعلت رغدة على عادل إمام قائلة: «أنت يا أخي مبتحسش حرام عليك»، إلا أن العرض استكمل في النهاية.

وفي المشهد الأخير، ظهر التأثر الشديد على عادل إمام، الذي بكى وصرخ قائلًا: «أنت فين يا متولي»، في لحظة كشفت حجم الصدمة التي خلفها رحيل صديقه وشقيق زوجته.

وبرر عادل إمام لاحقًا إصراره على إقامة العرض بأن تذاكر المسرحية كانت قد بيعت بالكامل، ولم يكن من الممكن تأجيل العرض.