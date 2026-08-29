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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدهون الثلاثية مش مجرد رقم في التحليل.. خطر مفاجئ يهدد البنكرياس

الدهون
الدهون
محمد البدوي

تبدو الدهون الثلاثية مجرد رقم يظهر ضمن نتائج تحاليل الدم، لكن ارتفاعها بصورة كبيرة قد يرتبط بمضاعفات صحية خطيرة، خاصة عندما تصل إلى مستويات مرتفعة للغاية. 

مشكلات تصلب الشرايين

وبينما يرتبط الكوليسترول بشكل أكبر بمشكلات تصلب الشرايين، تختلف خطورة الدهون الثلاثية في تأثيرها على أعضاء أخرى بالجسم، وعلى رأسها البنكرياس. 

تداعيات ارتفاع الدهون الثلاثية

وحذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من تداعيات ارتفاع الدهون الثلاثية، موضحًا أن الزيادة الشديدة فيها قد تكون أحد أسباب الإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد. كما أشار إلى أسباب أخرى للالتهاب، أبرزها حصوات المرارة، التي قد تعيق خروج إنزيمات البنكرياس.

ما هي الدهون الثلاثية؟

وأوضح الدكتور حسام موافي أن الدهون الثلاثية مادة موجودة بصورة طبيعية في الدم، مشيرًا إلى أن المعدل الطبيعي لها يجب ألا يتجاوز 150.

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وأضاف أن تحليل الدهون الثلاثية غالبًا ما يُطلب بالتزامن مع تحليل الكوليسترول، باعتبارهما من المؤشرات التي تساعد الطبيب في تقييم حالة الدهون في الجسم.

الفرق بين خطورة الكوليسترول والدهون الثلاثية

وأشار أستاذ الحالات الحرجة إلى أن الكوليسترول يلعب الدور الأكبر في الإصابة بتصلب الشرايين، بينما تكمن الخطورة الأساسية لارتفاع الدهون الثلاثية بشكل كبير في تأثيرها على البنكرياس.

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

وبالتالي، فإن ارتفاع الدهون الثلاثية لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد نتيجة غير طبيعية في تحليل الدم، خاصة عندما تكون الزيادة كبيرة.

ارتفاع الدهون الثلاثية والتهاب البنكرياس

وأكد موافي أن الارتفاع الشديد في مستويات الدهون الثلاثية قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب حاد في البنكرياس، وهي من المضاعفات التي تستدعي التعامل الطبي السريع.

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وأوضح أن الأطباء عند استقبال حالات التهاب البنكرياس يحرصون على إجراء تحليل للدهون الثلاثية، بهدف معرفة ما إذا كان ارتفاعها أحد الأسباب وراء الإصابة بالالتهاب.

حصوات المرارة.. سبب آخر لالتهاب البنكرياس

ولفت موافي إلى أن ارتفاع الدهون الثلاثية ليس السبب الوحيد للإصابة بالتهاب البنكرياس، إذ يمكن أن تلعب حصوات المرارة دورًا في حدوث المشكلة.

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وأوضح أن الحصوة قد تتسبب في انسداد القناة التي تمر من خلالها إنزيمات البنكرياس، ما يؤدي إلى تراكم هذه الإنزيمات، ومن ثم حدوث التهاب في البنكرياس.

لماذا يجب متابعة الدهون الثلاثية؟

وتبرز تصريحات حسام موافي أهمية متابعة مستويات الدهون في الدم وعدم إهمال نتائج التحاليل غير الطبيعية، خاصة في حالة الارتفاع الكبير في الدهون الثلاثية.

 تحديد سبب أي التهاب

كما أن تحديد سبب أي التهاب في البنكرياس يمثل خطوة أساسية في التعامل مع الحالة، وهو ما يفسر أهمية إجراء تحليل الدهون الثلاثية إلى جانب البحث عن أسباب أخرى، مثل حصوات المرارة.

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