مليون ريال كل شهر.. نيمار يفرض جدولا طويلا لسداد مستحقاته من سانتوس

يواجه نادي سانتوس البرازيلي أزمة مالية تسببت في تأخر مستحقات نجمه السابق نيمار، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن طريقة سداد المبلغ المستحق للاعب على مدار عدة سنوات.

نيمار

وبحسب التفاصيل المتداولة، يدين نادي سانتوس لنيمار بمبلغ يصل إلى 80 مليون ريال برازيلي، أي ما يعادل نحو 15 مليون يورو، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي البرازيلي.

واتفق سانتوس مع نيمار على سداد المبلغ المستحق من خلال دفعات شهرية تبلغ مليون ريال برازيلي، على مدار 80 شهرًا، ما يعني استمرار النادي في دفع مستحقات اللاعب حتى منتصف عام 2033.

ويأتي الاتفاق في ظل سعي إدارة سانتوس إلى التعامل مع التزاماتها المالية تجاه نيمار، بدلًا من سداد المبلغ كاملًا دفعة واحدة، وهو ما يمنح النادي فرصة لتوزيع قيمة المستحقات على فترة زمنية طويلة.

ويعد نيمار أحد أبرز أبناء سانتوس، حيث شهدت الفترة الأولى من مسيرته تألقه مع الفريق البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى أوروبا ويخوض تجارب بارزة مع برشلونة وباريس سان جيرمان، ثم عاد إلى سانتوس في وقت لاحق من مسيرته.

ومن المنتظر أن يستمر النادي البرازيلي في تنفيذ الاتفاق المبرم مع اللاعب من خلال الدفعات الشهرية، حتى إتمام سداد إجمالي المبلغ المستحق بالكامل في عام 2033.