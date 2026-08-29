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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حارس إنبي يراهن على محمد بركات: انتظروا مديرا فنيا كبيرا

محمد بركات
محمد بركات
باسنتي ناجي

كشف عبدالرحمن سمير، حارس مرمى فريق الشرقية إنبي، عن رأيه في محمد بركات، المدير الفني للفريق، مؤكدًا أن الأخير يمتلك الكثير ليقدمه، وأن الجماهير ستتفاجأ بمستواه خلال الفترة المقبلة.

 

فريق الشرقية إنبي 

وقال عبدالرحمن سمير، خلال تصريحات لبرنامج «نجوم دوري ORA»: «انتظروا مديرا فنيا كبيرا اسمه الكابتن محمد بركات.. الراجل من أول يوم له جمعنا وعملنا محاضرة حتى قبل ما يعرف أسامينا، لأنه جاي يشتغل على طول».

وأضاف: «قدامه حاجات كتير، والناس هتتفاجأ بيه وبمستواه، وإن شاء الله نقدر نساعده ونكون قد الثقة اللي بيديهالنا هو  وأيمن الشريعي».

وأشاد حارس الشرقية إنبي برغبة بركات في العمل منذ اليوم الأول، مؤكدًا أن لاعبي الفريق لديهم ثقة كبيرة في الجهاز الفني الجديد، ويسعون لمساعدته من أجل تحقيق الأهداف خلال الفترة المقبلة.

محمد بركاتت الاهلي الزمالك الزمالك

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