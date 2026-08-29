غرق طفل في بحر جريس .. ومحاولات لانتشال جثمانه

شهدت قرية جريس التابعة لمركز أشمون واقعة غرق طفل أثناء لعبه بالقرب من منزله، ونزوله المياه هروباً من حرارة الجو.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز أشمون يفيد بغرق طفل في بحر جريس التابعة لدائرة المركز أثناء لهوه بالقرب من منزله.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين وفاة الطفل احمد. س.أ يبلغ من العمر 7 سنوات أثناء لعبه مع أصدقاءه، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة لعمليات البحث عن الجثمان وانتشاله، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث.