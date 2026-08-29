أسباب غير متوقعة وراء متلازمة ماقبل الحيض

تعد متلازمة ما قبل الحيض من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين النساء والفتيات.

ووفقا لما ذكره موقع مايو كلينك أسباب متلازمة ماقبل الحيض غير معروفة تحديدًا، ولكن هناك عدة عوامل قد تساهم في حدوث الحالة:

التغيُّرات الدورية في الهرمونات

تتغير مؤشرات وأعراض المتلازمة السابقة للحيض مع التقلبات الهرمونية وتختفي مع الحمل وانقطاع الطمث.

التغيُّرات الكيميائية في الدماغ

يمكن أن تؤدي تقلُّبات مستوى السيروتونين وهي مادة كيميائية في الدماغ (ناقل عصبي) يُعتقَد أنها تلعب دورًا بالغ الأهمية في حالات المزاج ‎إلى ظهور أعراض المتلازمة السابقة للحيض وقد يساهم عدم كفاية كميات السيروتونين في ظهور الاكتئاب السابق للحيض، بالإضافة إلى الإرهاق والرغبة المُلحَّة في الطعام واضطرابات النوم.

الاكتئاب

بعض النساء المصابات بالمتلازمة السابقة للحيض لديهن اكتئاب غير مشخَّص، على الرغم من أن الاكتئاب وحده لا يسبِّب جميع الأعراض البدنية والنفسية.