قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة جديدة بين الأهلي ومصطفى شوبير عقب مباراة سموحة لحسم التجديد
الدفاع الروسية: استهدفنا منشآت للصناعات العسكرية وموانئ بحرية أوكرانية
البريميرليج| أول تعليق من مدرب ليفربول بعد التعادل الثاني على التوالي
كلية الشرطة 2026 .. آخر موعد للتقديم والشروط والاختبارات
تهديد خطير على حياته .. إجلاء يائير نتنياهو بشكل عاجل من الولايات المتحدة إلى إسرائيل
مساحة عائلية ومحرك هايبرد.. ماذا تقدم بي واي دي XIA الجديدة؟
بينهم علماء وفنانون.. فرنسا تستقبل 44 فلسطينيًا من غزة يواجهون مخاطرا وتهديدات
مصطفى كامل : هل إحنا بقينا شخصيات عامة عشان نتهان؟
أول مشاركة لـ عمر مرموش.. توتنهام يخسر من نيوكاسل 2-0 في الدوري الإنجليزي
حج القرعة 2027 .. خطوات التقديم هاتفيًا وأبرز شروط القبول ومتابعة الطلب
باحث إسرائيلي يحذر من تصعيد إيراني وشيك بـ حزب الله
الجيش الروسي : استهداف محطة شحن بحرية و4 مستودعات للقوات الأوكرانية في ميناء نيكولاييف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أسباب غير متوقعة وراء متلازمة ماقبل الحيض

الحيض
الحيض
اسماء محمد

تعد متلازمة ما قبل الحيض من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين النساء والفتيات.

ووفقا لما ذكره موقع مايو كلينك أسباب متلازمة ماقبل الحيض غير معروفة تحديدًا، ولكن هناك عدة عوامل قد تساهم في حدوث الحالة:

التغيُّرات الدورية في الهرمونات

 تتغير مؤشرات وأعراض المتلازمة السابقة للحيض مع التقلبات الهرمونية وتختفي مع الحمل وانقطاع الطمث.

التغيُّرات الكيميائية في الدماغ

يمكن أن تؤدي تقلُّبات مستوى السيروتونين وهي مادة كيميائية في الدماغ (ناقل عصبي) يُعتقَد أنها تلعب دورًا بالغ الأهمية في حالات المزاج ‎إلى ظهور أعراض المتلازمة السابقة للحيض وقد يساهم عدم كفاية كميات السيروتونين في ظهور الاكتئاب السابق للحيض، بالإضافة إلى الإرهاق والرغبة المُلحَّة في الطعام واضطرابات النوم.

الاكتئاب

 بعض النساء المصابات بالمتلازمة السابقة للحيض لديهن اكتئاب غير مشخَّص، على الرغم من أن الاكتئاب وحده لا يسبِّب جميع الأعراض البدنية والنفسية.

الحيض متلازمة ما قبل الحيض أسباب متلازمة ماقبل الحيض الاكتئاب التغيرات الكيميائية الدماغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 2500 جنيه| خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

السفير حداد الجوهري

العثور عليه في مكة.. الخارجية: إنهاء إجراءات عودة المصري عمر أبو السعود إلى القاهرة| خاص

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

اللانش بوكس

بتجيب المرض الخبيث .. هذه الأنواع من اللانش بوكس تسبب السرطان | خاص

الأهلي

مدافع الاتحاد السكندري يدخل حسابات الأهلي للتعاقد معه في يناير

اصحاب المعاشات

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026.. ما ​حقيقة الزيادة الجديدة؟

ترشيحاتنا

خسوف القمر

«قمر الحفش» يظهر في السماء.. ماذا حدث خلال 5 ساعات و38 دقيقة؟

هالاند

لعنة شمشون أم تميمة حظ؟.. حلاقة هالاند تفتح أخطر سؤال في عالم الرياضة

رائد فضاء

لماذا يلمع واقي خوذة رائد الفضاء باللون الذهبي؟.. سر علمي يحمي عينيه

بالصور

وصفات طبيعية لتكبير الشفاه وتوريدها .. مكونات طبيعية تمنح مظهرًا ممتلئًا

وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه

على الشاطئ .. منة عرفة تتألق بإطلالة صيفية جريئة

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز قناة السويس

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

مع انتشار حمى كسار العظام في فلوريدا .. كيف تحمي نفسك من مرض البعوضة

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| نسيطر على المضيق .. ماذا قالت إيران اليوم؟

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026 .. تفاصيل

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. غلق شواطئ مرسى مطروح| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد