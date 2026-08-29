الشباب والرياضة: نتضامن مع الأبطال الراغبين في وضع مالي أفضل.. وميزانية خاصة للألعاب الفردية

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن سبب هجرة اللاعبين وهروبهم تتمثل في الإطار المالي والمكافآت والحافز المالي والإطار الإداري الموجود في هذه الألعاب.

وتابع خلال التغطية الخاصة، التي يقدمها محمد جوهر، وأحمد دياب، على قناة صدى البلدـ، أن هناك ميزانية خاصة بوزارة الشباب والرياضة خاصة بالحافز الرياضة والمعسكر يتم صرفها بنسبة 100 % على الألعاب الفردية ولا يتم صرف مليم واحد منها على كرة القدم، إلى جانب البحث عن رعايات للاعبين.

وأوضح أن هناك شركة روابط التي تهدف للتنسيق بين اللاعبين والشركات الراعية وهناك رعايات للاعبين التصنيف الأول، موضحا أن الرعايات حاليا لا تكون عند المستوى المأمول حيث إن معظم القطاع الخاص يتجه لرعاية الألعاب الجماهيرية مثل كرة القدم.

واستطرد أن هناك 120 لاعبا في المنتخبات الخاصة بالمصارعة عاملين ميداليات وإنجازات تاريخية، واللاعبين أصحاب المشكلة هيفضلوا أولادنا ومنتظرينهم.

وتابع :" أتضامن مع كل الأبطال الرياضيين الراغبين في وضع مالي ومعيشي أفضل".