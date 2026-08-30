محافظ الغربية: ندعم تكتل الغزل والنسيج بالمحلة.. ونقدم 7 آلاف خدمة طبية للعاملين

تواصل محافظة الغربية تنفيذ خطوات مبادرة دعم التكتلات الاقتصادية، والقرى المنتجة في إطار خطة المحافظة لدعم القطاعات الإنتاجية بالمحافظة، ومتابعة ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع مع ممثلي قطاع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بما يضمن تحويل التوصيات إلى إجراءات عملية تستجيب لاحتياجات العاملين وتدعم استقرار وتطوير العملية الإنتاجية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في دعم التكتلات الاقتصادية باعتبارها أحد المسارات المهمة لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة القطاعات الصناعية، مشيرًا إلى أن خطة الدعم لا تقتصر على الجوانب الإنتاجية فقط، وإنما تمتد إلى توفير الخدمات المساندة للعاملين وتحسين بيئة العمل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

تحرك صحة الغربية

وفي هذا الإطار، كثفت مديرية الشؤون الصحية بالغربية جولاتها داخل مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث أسفرت جهود الفرق الطبية عن تقديم أكثر من 7000 خدمة طبية للعاملين، ضمن المبادرات الرئاسية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب خدمات التوعية والتثقيف الصحي، مع استمرار متابعة الحالات التي تم تحويلها لاستكمال الفحوصات والعلاج، وذلك في إطار البروتوكول المبرم مع لجنة الصناعة.