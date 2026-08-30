الكويت تصدر قرارا بشأن ضوابط تعيين ضباط صف من غير مواطنيها في قوة الإطفاء العام

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارا بشأن الضوابط والأحكام الخاصة بقبول تعيين ضباط صف من غير الكويتيين في قوة الإطفاء العام.

ونص القرار على جواز قبول تعيين غير الكويتيين في وظائف ضباط صف بقوة الإطفاء العام، ممن صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، وفقاً لأحكام البند (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته.

وشدد القرار على أن يتم قبول تعيين أعضاء قوة الإطفاء العام بناء على العقود المبرمة معهم، وبعد استيفاء كافة الإجراءات الأمنية المعتمدة لدى الجهات المختصة، على أن يصدر قرار القبول النهائي من رئيس قوة الإطفاء العام.

وألزم القرار المقبولين بتعهد خطي بالعمل في قوة الإطفاء العام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وفق ما تراه القوة مناسباً في هذا الشأن.

كما أوضح القرار أن المعينين المشمولين بأحكامه يخضعون لكافة القوانين واللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات النافذة في قوة الإطفاء العام طوال مدة خدمتهم، ويلتزمون بالعمل في المهام المحددة بعقود تعيينهم.

وأجاز القرار لرئيس قوة الإطفاء العام، أو من يفوضه، نقل المعين أو تكليفه بأعمال أخرى بحسب مقتضيات المصلحة العامة.