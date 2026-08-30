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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بأبوتشت ويوجه بتسريع معدلات التنفيذ ورفع كفاءة الخدمات

محافظ قنا الدكتور مصطفى الببلاوي
محافظ قنا الدكتور مصطفى الببلاوي
أ ش أ

تابع محافظ قنا الدكتور مصطفى الببلاوي، جولته الميدانية بمركز ومدينة أبو تشت لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، والوقوف على معدلات التنفيذ ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن حرص المحافظة على متابعة المشروعات الخدمية والتنموية ميدانياً، والعمل على سرعة إنجازها بما يلبي احتياجات المواطنين.

كما تابع مشروع الصرف الصحي بقرية العليمات، إلى جانب تفقد طريق الصليبية بكوم عقوب بطول 7 كيلو مترات، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال ودفع معدلات الإداء، لضمان دخول المشروع الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وخلال تفقده للحملة الميكانيكية، وجه محافظ قنا برفع الكميات التي يتم توريدها من المخلفات إلى مصنع التدوير بنجع حمادي، لتصل إلى 70 طنًا، مع دراسة الاستعانة بشركات النقل للمساعدة في أعمال نقل المخلفات بما يضمن سرعة التخلص منها وتحسين منظومة النظافة والحفاظ على البيئة.

وتفقد المجمع الشرطي بأبوتشت، وأعمال الإنشاءات بكوبري الزرايب الجديد، على الترعة الفؤادية، ومجمع الخدمات الزراعية، والمركز التكنولوجي، موجهًا بدخول تلك المنشآت الخدمة في أسرع وقت لخدمة الأهالي.

وأنهى محافظ قنا، جولته بتفقد أعمال الإنشاءات الجارية بكوبري أعلى مزلقان السكة الحديد الجاري تنفيذه بطول 1570 مترًا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع، والعمل على سرعة الانتهاء منها وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة، مع ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين داخل الموقع، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامتهم ومتابعة مراحل العمل بصورة مستمرة لضمان تحقيق المستهدفات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.

محافظ قنا الدكتور مصطفى الببلاوي مركز ومدينة أبو تشت مشروعات الخطة الاستثمارية

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