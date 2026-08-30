الجزائر ترسل 4 مقاتلات سوخوي سو- 30 لدعم للجيش النيجري

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إرسال 4 مقاتلات "سوخوي سو- 30" في مهمة دعم للجيش النيجري.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات عبد المجيد تبون رئيس الجزائر ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين الجزائر وجمهورية النيجر في مختلف المجالات، لاسيما منها المجال العسكري، وعقب الأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرا بالعاصمة النيجرية نيامي، في محاولة لزعزعة استقرار البلاد.

وقالت الدفاع الجزائرية في بيان لها : واستجابة لطلب القيادة النيجرية، أمر الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بإرسال دوريتين (2) من طائرات قتالية من نوع سوخوي سو- 30 (4 طائرت)، في مهمة دعم للجيش النيجري لمواجهة محاولة زعزعة استقرار دولة النيجر.

وأضافت الدفاع الجزائرية: في هذا الإطار، حطت صباح اليوم، هذه الطائرات القتالية في مطار نيامي بالنيجر، التي كانت مرفوقة بطائرة للتزود بالوقود جوا.

وتابعت الدفاع الجزائرية: تأتي هذه العملية، لتؤكد مجددا التزام الجزائر الثابت وعزمها على مواصلة جهودها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتجدد دعمها الدائم لدولة النيجر حكومة وشعبا لتجاوز هذا الظرف الحساس.

وأمضت الدفاع الجزائرية بيانها قائلة : تجدر الإشارة أنه كان في الاستقبال، محمد لمين الزين، الوزير الأول لدولة النيجر الذي أعرب عن شكره وامتنانه عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية وإلى الشعب الجزائري على هذا الدعم النوعي.