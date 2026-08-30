«إجراء كل 6 أشهر».. اقتصادي يوجه نصيحة للمواطنين بشأن الحسابات والقروض

أكد الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي والاقتصادي، أن كل مواطن عليه أن يعمل استعلامًا عن حساباته البنكية والقروض كل 6 أشهر أو كل عام، حتى لا تكون هناك عمليات للحصول على قروض أو أي عمليات بنكية دون علمه.

وأوضح أن الجميع تابع ما حدث مع أولياء أمور إحدى المدارس الدولية، بالحصول على قروض كبيرة بأسمائهم دون علمهم، ولكن من خلال شركة تمويل، ومن خلال البيانات الشخصية التي كانت مقدمة من أولياء الأمور للمدرسة التي كان يدرس فيها ذووهم.

وأضاف الخبير المصرفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور أمور رقمية حديثة تجعل المواطنين يقومون باستخراج تقرير ائتماني عن الحسابات الخاصة بهم «أي سكور»، وأن هذا سيجعلهم في أمان واستقرار.

ولفت إلى أنه من الممكن أن تكون هناك أمور قد سُجلت بالخطأ عن الشخص، لكن بشكل عام لن تكون هناك مشكلات، وأن ما حدث في المدرسة الدولية حالة فريدة ولم تحدث من قبل، ولا يمكن إطلاقًا أن نطلق عليها أنها ظاهرة.