قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى شوبير يطلب وضع شرط جزائي بـ2 مليون دولار.. والأهلي يرد: طلبك مرفوض
الحرس الثوري يتوعد أمريكا: كل ضربة ضدنا ستقابل برد أشد تدميرا
الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف
هل صلاة سنة الفجر واجبة؟.. تعرف على حكم ركعتي الفجر وفضلها ووقت أدائها
السبت.. ثاني جلسات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية
زيادة الإيجار القديم غدًا.. احسب هتدفع كام على شقتك؟
اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت القوات الأمريكية في الأردن
تطورات تجديد عقد مصطفى شوبير مع الأهلي.. الشرط الجزائي كلمة السر
ضربة أمريكية قرب هرمز.. واشنطن تستهدف منصات إيرانية قبل زرع ألغام بحرية
إطلاق صواريخ إيرانية على سفن أمريكية بمضيق هرمز وانفجارات في الأردن
مباريات الدوري الإنجليزي اليوم.. المواعيد والقنوات الناقلة
النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيفان يواس: روسيا لا تخطط لوقف حرب أوكرانيا.. وهذا سبب تصعيد موسكو الحالي

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال إيفان يواس، المستشار بالمركز الوطني الأوكراني، إن الحرب الروسية الأوكرانية لا تزال بعيدة عن التوصل إلى نقطة يمكن عندها إيقاف القتال، رغم وجود محادثات ومساعٍ للتوصل إلى تسوية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد رغبة روسيا في مواصلة الحرب لتحقيق أهدافها العسكرية.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن حجم الضربات الروسية التي تعرضت لها أوكرانيا يعكس رغبة موسكو في إلحاق دمار واسع بالبلاد، لافتًا إلى استمرار الهجمات الجوية بشكل شبه يومي، بما في ذلك إطلاق أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة.

وأضاف أن العاصمة كييف وضواحيها تتعرض بصورة متكررة لهجمات وإنذارات جوية، مشيرًا إلى أن تكرار هذه الهجمات يؤكد أن روسيا لا تستعد لإنهاء الحرب في الوقت الراهن.

وأكد الدكتور إيفان أنه لا يرى مؤشرات واضحة على إمكانية انتهاء الحرب بحلول نهاية العام، معتبرًا أن الاعتقاد بأن روسيا تفكر جديًا في إنهاء الحرب في المرحلة الحالية سيكون "خطأً كبيرًا".

وفيما يتعلق بتصاعد وتيرة الهجمات الروسية، أوضح أن هناك ضغوطًا متزايدة داخل روسيا بشأن نتائج الحرب، خاصة مع تصاعد التساؤلات حول ما إذا كانت موسكو تحقق تقدمًا فعليًا أم تواجه حرب استنزاف.

وأشار إلى أن أحد أبرز الاقتصاديين في قطاع المصارف الروسي نشر مقالًا تحدث فيه عن فشل روسيا في حرب الاستنزاف، لافتًا إلى وجود آراء مماثلة لدى عدد من الخبراء.

وأضاف أن هذه التطورات تثير تساؤلات داخل المجتمع الروسي حول حقيقة مسار الحرب، وما إذا كانت روسيا تحقق الانتصار أم تتعرض للخسارة، وهو ما يدفع القيادة الروسية إلى تصعيد العمليات العسكرية لإرسال رسالة واضحة إلى الداخل مفادها أن موسكو لا تزال قادرة على تحقيق أهدافها والانتصار في الحرب.

روسيا اوكرانيا الحرب الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني يطالب بخطة عاجلة لإعادة المصانع المتعثرة إلى الإنتاج وحماية العمالة

الحبس

بعد ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات المحلية.. عقوبات مشددة وفقا للقانون

النائب احمد محسن

برلماني: زيارة شي جين بينج لمصر تعزز الشراكة الاستراتيجية وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار

بالصور

عشاء لذيذ صحى..طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الأحمر

طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.

"مش عاملة عمليات تجميل فى جسمي".. الراقصة دينا قبل وبعد

الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

فيديو

مساعدات

محمد فوزي: عجز دولي عن التعامل مع الممارسات الإسرائيلية بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد