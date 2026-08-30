ياسر ريان: معتمد جمال سيواصل الاحتفاظ بحسام أشرف وشيكو بانزا كأوراق رابحة على الدكة

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أن فوز الزمالك على البنك الأهلي ساهم في خلق حالة من الاستقرار داخل الفريق والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الانتصار سيمنح الأبيض دفعة قوية خلال الفترة المقبلة.

وقال ريان، خلال تواجده ضيفًا على برنامج «ستاد المحور» الذي تقدمه الإعلامية دينا سليم: «الزمالك ناد كبير، وفوزه على البنك الأهلي سيمنح الفريق دفعة قوية».

وأضاف: «فوز الزمالك على البنك الأهلي خلق حالة من الاستقرار داخل الفريق والجهاز الفني».

وتطرق ريان للحديث عن مباراة الزمالك المقبلة أمام السويس بتروجت، مؤكدًا أنها لن تكون سهلة، وقال: «مباراة السويس بتروجت ستكون صعبة على الزمالك، خصوصًا أن الفريق لم يحقق الفوز في الدوري حتى الآن».

وتابع: «مباراة الزمالك بالنسبة للسويس بتروجت مهمة جدًا، وسيسعى بقوة للفوز».

وعن اختيارات معتمد جمال، أوضح: «معتمد جمال سيواصل الاحتفاظ بحسام أشرف وشيكو بانزا كأوراق رابحة على مقاعد البدلاء».

كما تحدث عن لاعب الزمالك بيزيرا، قائلًا: «بيزيرا لاعب محترف وليس لديه انتماء، ولا ينظر سوى لمصلحته الشخصية».