أخبار أسوان| زيارة مفاجئة للقومسيون الطبي.. حملات تموينية لضبط الأسعار.. والمشاركة باليوم العالمى للسرد القرآنى

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق: 30/8/2026 أحداثا متنوعة.

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان العاملين بالمجلس الطبى العام " القومسيون الطبى " بمنطقة النفق ، وذلك للوقوف ميدانياً على مستوى الخدمات الطبية والإدارية المقدمة للمواطنين ، والتأكد من سهولة ويسر الإجراءات الخاصة بإنهاء معاملاتهم.

المحافظ يستفسر عن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

https://www.elbalad.news/7089823

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز بناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان حملة تموينية مشتركة مفاجئة على عدد من المخابز بنطاق المركز، وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين نصر النوبة للتأكد من إنتظام العمل والإلتزام بالإشتراطات والمواصفات المقررة.

حملة موسعة بمحيط 4 قرى بنصر النوبة

وشارك فى الحملة رؤساء قرى بلانة وأبو سمبل وعنيبة وخريت ، وبحضور مدير إدارة تموين نصر النوبة ومسئولى ومفتشى التموين.

https://www.elbalad.news/7089826

جهود متنوعة

تزينت مساجد أسوان بآيات القرآن الكريم وسط مشاركة متميزة لأئمة الأوقاف ومنطقة أسوان الأزهرية والشباب والأطفال فى فعاليات اليوم العالمى للسرد القرآنى بمنطقة أسوان الأزهرية ، وذلك داخل ٢٩ مقراً موزعة على عدد من معاهد المنطقة ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم ، وذلك فى إطار حرص الأزهر الشريف على خدمة كتاب الله تعالى ، وتشجيع أبنائه على حفظه وإتقانه ومراجعته .

https://www.elbalad.news/7090137





عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاء موسع مع ممثلى الأهالى بقرى غرب أسوان وغرب سهيل ، وذلك بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والنائب اللواء على أبا زيد عضو مجلس النواب ، فضلاً عن مديرى الصحة والكهرباء والطرق والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .

وأكد المهندس عمرو لاشين على الإهتمام المتواصل ببحث المطالب والإحتياجات الخدمية والتنموية المرتبطة بقرى غرب أسوان وغرب سهيل ، والإستماع إلى رؤى ومقترحات الأهالى ، مع العمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التى تم طرحها بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه المناطق .

https://www.elbalad.news/7090480