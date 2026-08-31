الغرفة التجارية بالجيزة: 99% من الكراسات المتداولة في السوق المصرية محلية الإنتاج

قال أحمد جابر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إن الإنتاج المحلي يمثل نسبة كبيرة من سوق الكراسات والأدوات الورقية في مصر، موضحًا أن نحو 99% من الكراسات المتداولة محلية الإنتاج، إلى جانب وجود صادرات مصرية في هذا القطاع.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أن تصنيع الكراسة يتم محليًا، رغم اعتماد الصناعة على استيراد بعض مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الورق، موضحًا أن عملية التصنيع النهائية للكراسات تتم داخل مصر.

وأشار إلى التطور الذي شهدته صناعة الكراسات، حيث أصبحت المنتجات المحلية متنوعة، وتشمل الكراسات ذات الأغلفة البلاستيكية والكراسات السلكية والكراسات ذات الدبابيس، مؤكدًا أن هذه المنتجات يتم تصنيعها محليًا.

وتطرق إلى الزيادة في أسعار المستلزمات المدرسية، موضحًا أن الأسعار لم ترتفع بالمعدل نفسه في جميع المنتجات، وأن متوسط الزيادة يتراوح بين 10 و15%.

وأوضح أن اختلاف نسب الزيادة يرتبط بطبيعة كل منتج ومدى اعتماده على المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة، مشيرًا إلى أن الصناعة المحلية تسهم في توفير عدد كبير من احتياجات الطلاب داخل السوق.

وأكد أن وجود إنتاج محلي قوي يمثل عنصرًا مهمًا في تلبية احتياجات ملايين الطلاب، خاصة مع ارتفاع حجم الطلب على الكراسات والأدوات المدرسية خلال موسم العودة إلى الدراسة.