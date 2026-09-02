أخبار أسوان: إتمام الصلح بين عائلتين.. ومتابعة بالمدارس للاستعداد للعام الجديد.. وجولات بالقرى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها ..

إتمام الصلح بين عائلتى آل عبد الصادق وآل عرفة بقرية كلح الصعايدة

أناب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو شوقى مصطفى ، لحضور مراسم إتمام الصلح التى أقيمت بقرية كلح الصعايدة بين عائلتى آل عبد الصادق من قبيلة الشويخات وآل عرفة من قبيلة شيبان ، وذلك برعاية الشيخ عبد السلام مصطفى رئيس لجنة الصلح.

محافظ أسوان يتفقد المجمع الخدمي وقصر ثقافة توشكى نصر النوبة .. ويوجه بسرعة تلبية مطالب الأهالى ورفع كفاءة الإنارة



مع قرب انطلاق العام الدراسى الجديد 2026/2027 ، أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة تفقدية مفاجئة لعدد من المدارس بمركز نصر النوبة ، وذلك للإطمئنان على جاهزيتها لإستقبال الطلاب ، وتهيئة الأجواء المناسبة للعملية التعليمية والتحصيل الدراسى بما يسهم فى تحقيق أفضل النتائج التعليمية .

محافظ أسوان يفاجئ الوحدات الصحية بأبو سمبل وتوشكى غرب بنصر النوبة



واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة بمركز نصر النوبة ، حيث تفقد مقر الوحدة المحلية والمجمع الخدمى بقرية أبو سمبل ، وقصر ثقافة توشكى ، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على إحتياجاتهم ومطالبهم على الطبيعة.

محافظ أسوان يتفقد طريق وادى النقرة وموقف سيرفيس توشكى .. ويوجه بإعداد تصور متكامل للحد من الحوادث



فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان العاملين بالوحدات الصحية بقرى أبو سمبل وتوشكى غرب بمركز نصر النوبة ، وذلك للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة للمواطنين ، وفقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق أعلى مستويات الرعاية الطبية .

جهود متنوعة





محافظ أسوان يُفاجئ مكتب بريد الكوبانية .. ويوجه بتركيب ماكينة ATM وتكثيف جهود النظافة والإنارة بالقرية



من أجل الوقوف على معدلات الأمان والسلامة بالطرق الرئيسية ، والإطمئنان على إنتظام حركة السير وإلتزام سائقى سيارات السيرفيس بخطوط السير والتعريفة المقررة ، أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة تفقدية بطريق وادى النقرة بمركز نصر النوبة.

جولة ميدانية مفاجئة.. المهندس عمرو لاشين يتفقد قرية غرب أسوان.. ويوجه بتمهيد الطريق الرئيسى ورفع كفاءة الإنارة



فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان العاملين بمكتب بريد الكوبانية ، وذلك خلال جولته الميدانية بالقرية ، حيث حرص على الإستفسار من الأهالى عن مستوى الخدمات البريدية المقدمة لهم، ومدى تيسير إجراءات الحصول عليها بما يضمن تقديم الخدمة بصورة متكاملة وفى أسرع وقت دون أى معاناة .

جولة ميدانية مفاجئة.. المهندس عمرو لاشين يتفقد قرية غرب أسوان.. ويوجه بتمهيد الطريق الرئيسى ورفع كفاءة الإنارة



فى تفاعل مباشر مع المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على القيام بجولة ميدانية مفاجئة داخل قرية غرب أسوان ، وذلك بعد يومين فقط من لقائه مع ممثلين عن أهالى القرية للوقوف على مطالبهم وإحتياجاتهم ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع .