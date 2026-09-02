3 شهداء بينهم امرأة بنيران قوات الاحتلال في جباليا ودير البلح

استُشهد 3 فلسطينيين اليوم، الأربعاء، بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة بارتقاء الـ3 شهداء بينهم امرأة بنيران قوات الاحتلال في جباليا ودير البلح منذ صباح اليوم.



وأفادت وكالة «صفا» الفلسطينية، باستشهاد مواطن برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم حلاوة بجباليا البلد شمال غزة.

وأشارت إلى استشهاد الفتى أحمد إسماعيل (16 عامًا) في قصف إسرائيلي على منطقة الهوجا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وذكرت أن سيدة استشهدت، متأثرة بإصابتها أمس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة.

وحسب الوكالة، فإن مناطق متفرقة في قطاع غزة، تعرضت لقصف مدفعي و إطلاق نار إسرائيلي، اليوم.

وقالت إن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف مناطق شرقي وغربي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية.

وأضافت أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف شرقي مدينة غزة.

وفي وسط وجنوبي القطاع، طال القصف المدفعي الإسرائيلي مناطق شرقي مدينة دير البلح وشرقي مدينة خان يونس، فيما استهدف قصف مدفعي منطقة جنوب شرقي خان يونس.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار بكثافة في بحر مدينة خان يونس، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة على منطقة شارع الطينة جنوبي المدينة.



