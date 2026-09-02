عبد المحسن سلامة: مصر تطور بنيتها التحتية بقوة.. والصين تحقق قفزات اقتصادية

كشف الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، دلالات زيارة الرئيس الصيني إلى مصر ولقاؤه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عبد المحسن سلامة في حواره في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"،:" رأيت حجم الإنجاز اضخم الذي وصلت إليه الصين خلال زيارتي لبكين والشعب الصيني هادئ ومتسامح ".

وتابع عبد المحسن سلامة :" الصين تحقق إنجازات وقفزات اقتصادية على مستوى العالم ".

واكمل عبد المحسن سلامة :" تجربة الصين ملهمة "، مضيفا:" مصر قضت على الإرهاب وعكفت على تنفيذ المشروعات التنموية ".

ولفت عبد المحسن سلامة :" الصين تتمتع ببنية تحتية قوية للغاية ساعدتها في إحداث التقدم الاقتصادي وهذا ما تقوم به مصر حاليا من تطوير شامل للبنية التحتية ".

