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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تناول هذه الأنواع من الخضروات يساعد على خفض الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
نهى هجرس

يمكن أن يؤثر ما تأكله بشكل كبير على مستوى الكوليسترول لديك، إضافة المزيد من الخضراوات إلى وجباتك عادة صحية للقلب قد تساعد في دعم مستويات الكوليسترول الصحية

أفضل الخضروات التي تدعم الكوليسترول

- السبانخ

تُعدّ الخضراوات الورقية الخضراء، كالسبانخ، أساسيةً لخفض مستويات الكوليسترول لاحتوائها على الألياف ومضادات الأكسدة، يحتوي كلٌّ من السبانخ المعلّب والطازج على كميات كبيرة من الألياف، كما يُوفّر مضاد الأكسدة القويّ، اللوتين، الذي يُساعد على تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. 

يُعدّ السبانخ غنياً أيضاً بالفيتامينات أ، ب، وك، بالإضافة إلى المغنيسيوم والحديد والكالسيوم، والتي تشير الأبحاث إلى أنها قد تدعم مستويات الكوليسترول الصحية، وتساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم، وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

- الطماطم

كانت الطماطم نيئة أو مطبوخة، فإن محتواها من الألياف ومضادات الأكسدة قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب، وعلى وجه التحديد، يمكن لمادة الليكوبين، الموجودة بكثرة في الطماطم، أن تخفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) عن طريق تقليل الالتهاب في الأوعية الدموية ومنع انسدادها. 

عند تناول الطماطم المعلبة، احرص على اختيار الأصناف "غير المضاف إليها الملح"، لأن الصوديوم قد يساهم في ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

- البامية

تحتوي هذه الخضراوات المغذية على مضادات الأكسدة البوليفينولية التي قد تدعم صحة القلب عن طريق منع تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة، تشير الأبحاث إلى أن المادة الهلامية التي ينتجها البامية، والمعروفة باسم الصمغ النباتي، قد ترتبط بالكوليسترول وتساعد الجسم على إخراجه بدلاً من امتصاصه في مجرى الدم

أظهرت الأبحاث الأولية التي أجريت على الحيوانات أن تناول مسحوق البامية مع نظام غذائي غني بالدهون يخفض مستويات الكوليسترول.

المصدر verywellhealth 

الكوليسترول خفض الكوليسترول خضروات لخفض الكوليسترول البامية الطماطم

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