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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإعلامي اللبناني جورج قرداحي في زيارة لمكتبة الإسكندرية

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
أحمد بسيوني

استقبلت مكتبة الإسكندرية اليوم الإعلامي جورج قرداحي، في زيارة تهدف إلى التعرف على المكتبة ومقتنياتها وخدماتها التعليمية والتثقيفية.

جولة موسعة داخل المكتبة

وقام بعمل جولة موسعة شملت قاعة الاطلاع الرئيسية، حيث اطلع على أحدث المشروعات الرقمية والتكنولوجية والموارد المعرفية الضخمة التي تتيحها المكتبة للمستفيدين محليا ودولياً.

كما تضمنت الجولة زيارة المتاحف والمعارض ومنها متحف المخطوطات، ومتحف محمد حسنين هيكل، ومعرض "الإسكندرية عبر العصور"، وجناح "كسوة الكعبة المشرفة"، ومعرض الفن الشعبى بالإضافة إلى متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما شاهد عرض "البانوراما الحضارية". 

من جانبه، أعرب قرداحي عن سعادته بزيارة المكتبة وإعجابه بما تحويه من كنوز ثقافية ومعرفية ثمينة. 

وفي ختام الزيارة، أهدت إدارة المكتبة الإعلامي جورج قرداحي نسخة من كتاب "وصف الاسكندرية" .

الإسكندرية مكتبة الاسكندرية زيارة جورج قرداحي أحمد زايد

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