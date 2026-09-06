سمير غطاس: مصر تمنع تهجير الفلسطينيين من غزة حفاظا على القضية الفلسطينية

أكد الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أن الدور المصري في قطاع غزة واضح، خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذا الدور يأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على قضيته.

وقال غطاس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن العبور عبر معبر رفح يقتصر على الحالات الإنسانية والمصابين، مع السماح بمرافق واحد لكل حالة، مؤكدًا أن مصر لا تسمح بخروج الفلسطينيين من قطاع غزة بهدف التهجير.

القضية الفلسطينية

وأشار رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية إلى أن الموقف المصري يستهدف منع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، والحفاظ على القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.