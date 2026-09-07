هاني راشد: نستهدف بناء منظومة صحية ذكية تتنبأ بالاحتياجات وتدعم القرار

أكد الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الهيئة تستهدف الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما في التحول الرقمي، تقوم على بناء منظومة صحية ذكية ومترابطة تعتمد على البيانات في التنبؤ بالاحتياجات وتحسين التخطيط ودعم القرارات الطبية والإدارية.



وأوضح راشد، خلال كلمته على هامش منتدى GS1 للشرق الأوسط وأفريقيا 2026، أن الهدف لم يعد يقتصر على ضمان توفير الدواء والمستلزمات الطبية في الوقت والمكان المناسبين، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تستخدم البيانات لتعزيز كفاءة إدارة الموارد والاستجابة المبكرة للمخاطر.

تطوير سلاسل إمداد أكثر ذكاء ومرونة

وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير سلاسل إمداد أكثر ذكاء ومرونة، تعتمد على التخطيط الاستباقي والتتبع، بما يعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويضمن استمرارية الخدمة الصحية.



وأشار إلى أن التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة يجعل البيانات والمعايير التي تحكمها أكثر أهمية من أي وقت مضى، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يقدم نتائج موثوقة إذا تم تغذيته ببيانات غير دقيقة أو غير موثوقة.



وقال إن الطريق إلى بناء منظومة صحية أكثر ذكاء يبدأ من بيانات صحيحة، موحدة، وقابلة للتبادل بين مختلف أطراف المنظومة الصحية.