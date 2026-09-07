كتابك جاهز على الديسك.. مدارس الغربية تبدأ تسليم الكتب الدراسية

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، بدأت مدارس محافظة الغربية تسليم الكتب الدراسية وتجهيزها داخل الفصول، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بضرورة الانتهاء من جميع الاستعدادات مبكرًا، لضمان استقبال الطلاب في أول أيام الدراسة وسط أجواء منظمة ومهيأة لبدء عام دراسي جديد.

توجيهات محافظ الغربية

وحرصت المدارس على وضع الكتب الدراسية على الديسكات داخل الفصول، ليجد كل طالب كتابه جاهزًا منذ اللحظة الأولى لدخوله المدرسة، في صورة تعكس اكتمال الاستعدادات واهتمام المحافظة بأدق التفاصيل التي تضمن بداية مستقرة ومنظمة للعملية التعليمية، وتوفير كافة متطلبات الطلاب قبل بدء الدراسة.

مدارس الغربية

وأكد محافظ الغربية أن تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب يأتي في إطار خطة متكاملة للارتقاء بالعملية التعليمية، تمتد إلى توفير الكتب الدراسية والتجهيزات والخدمات اللازمة، بما يضمن أن يبدأ الطالب عامه الدراسي في مدرسة جاهزة وآمنة وبيئة تعليمية تليق به وتساعده على التعلم والنجاح.