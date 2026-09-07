قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهادة وثائقية قبل الرحيل.. هاني شنودة يروي رحلته منذ الطفولة حتى أيامه الأخيرة
جنوب لبنان يشتعل.. إصابة جنديين إسرائيليين خلال اشتباكات مع عناصر حزب الله
الاستثمار المصري في مرحلة جديدة.. تسهيلات للمستثمرين وفرص واعدة في العقارات والسياحة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره اللبناني دعم مصر لسيادة لبنان ومؤسساته الوطنية
أول يوم مدرسة.. استشهاد الطفلة وفاء ووالدها في جريمة مرعبة لإسرائيل
مصر تدعو للبناء على معاهدة الدفاع العربي المشترك لحماية الأمن القومي
لبنان تحت القصف..27 شهيدا و69 مصابا ضحايا العدوان الإسرائيلي خلال 3 أيام
التذكرة بـ 300 جنيه.. جهود مكثفة لضبط شاب خلع مرآة قطار مطروح وألقاها من النافذة
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر
موعد شهر رمضان 2027 وأول أيام عيد الفطر.. الحسابات الفلكية: باق 153 يوما
وزير الأوقاف السابق يعلق على واقعة سداد مؤخر الصداق بعملات معدنية.. ماذا قال؟
أسعار الغاز الأوروبي ترتفع 2% مع تصاعد مضيق هرمز ونقص المخزونات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المؤتمر: تهجير الفلسطينيين مخطط لتصفية القضية.. والموقف المصري صمام الأمان

رضا فرحات
رضا فرحات
عبد الرحمن سرحان

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن محاولات فرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني تمثل استهدافا مباشرا لجوهر القضية الفلسطينية وسعيا لتغيير الحقائق على الأرض وفرض واقع جديد بالقوة، مؤكدا أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة محاولة خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية وتقويض أي فرص حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل.

تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه

وأوضح فرحات أن تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه المشروعة هو خط الدفاع الأول في مواجهة مخططات الاقتلاع وتغيير التركيبة السكانية، مشددا على أن نقل السكان قسرا من أراضيهم يتعارض بصورة واضحة مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويشكل سابقة خطيرة تهدد منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي، وتفتح الباب أمام تداعيات يصعب احتواؤها.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر تواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية المكثفة لرفض أي محاولات لفرض التهجير أو تصفية القضية، والدفع نحو حماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه الوطنية المشروعة، مشيرا إلى أن الموقف المصري يستند إلى رؤية استراتيجية تعتبر القضية الفلسطينية قضية أمن قومي واستقرار إقليمي، فضلا عن كونها قضية حق وعدالة.

مصر تمثل حائط صد سياسيا ودبلوماسيا

وأكد فرحات أن مصر تمثل حائط صد سياسيا ودبلوماسيا أمام محاولات فرض الأمر الواقع، وأن تحركاتها تستهدف منع اتساع دائرة الصراع والحفاظ على ثوابت التسوية السياسية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الأكثر واقعية لتحقيق سلام مستدام في المنطقة.

وشدد على أن المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، أمام اختبار حقيقي لمدى جدية التزامه بالقانون الدولي وحماية المدنيين، مطالبا باتخاذ مواقف واضحة وحازمة تحول دون تحويل التهجير القسري إلى أمر واقع، وتضمن احترام حقوق الشعب الفلسطيني ووقف أي سياسات تستهدف اقتلاعه من أرضه.

وأكد فرحات أن السلام لا يمكن أن يبنى على التهجير أو الإقصاء أو فرض الإرادة بالقوة، وإنما على العدالة واحترام حقوق الشعوب، محذرا من أن استمرار تجاهل جذور القضية الفلسطينية سيبقي المنطقة أسيرة دائرة متكررة من العنف وعدم الاستقرار، بينما يظل الحل السياسي العادل والشامل هو الطريق الوحيد نحو تسوية تاريخية تضمن الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.

التهجير تهجير الفلسطينيين البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

الاهلي

محلل أداء يكشف عن أهم ميزة في الأهلي مع الحسين عموتة

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

ترشيحاتنا

بوستر حفل رامي صبري

رامي صبري يحيي حفلا غنائيا في الإمارات 28 نوفمبر

الفنانة ناني سعد الدين

بعد شائعة ابتعادها عن الفن.. ناني سعدالدين تفاجئ الجميع بهذا القرار |فيديو

هبة مجدي

سعيدة يا هوانم.. هبة مجدي تشارك في تريند التمانينات

بالصور

أول يوم مدرسة.. استشهاد الطفلة وفاء ووالدها في جريمة مرعبة لإسرائيل

الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها
الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها
الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها

علا رشدى تثير الجدل بفستان ملفت

علا رشدى تثير الجدل بفستان ملفت
علا رشدى تثير الجدل بفستان ملفت
علا رشدى تثير الجدل بفستان ملفت

هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى أخر ظهور لها

هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

مهاجمة أهداف معادية في ختام تدريب نسور الحضارة بين القوات الجوية المصرية والصينية.. فيديو وصور

صورة من المناورة
صورة من المناورة
صورة من المناورة

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد