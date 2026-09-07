أخبار التكنولوجيا.. أفضل ساعة ذكية في الأسواق.. طرق بديلة وآمنة لتوصيل هاتفك بالواي فاي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بأداة ذكاء اصطناعي مدمجة.. إطلاق نظام Nothing OS 5.0 رسميًا

تم الإعلان رسميًا عن نظام التشغيل Nothing OS 5.0، وهو أحد أكبر إصدارات البرامج لهواتف Nothing في السنوات الأخيرة. يعتمد هذا الإصدار على نظام Android 17، ويأتي مزودًا بأداة إنشاء تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي على الجهاز، وتطبيق Glyph مخصص، وأدوات جديدة، وتحسينات في الأداء، بالإضافة إلى ترقيات رئيسية أخرى.

بميزات خارقة وشاشة مبهرة .. إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق 2026

ترفع موتورولا سقف التحدي في عالم الأجهزة الذكية القابلة للارتداء فمع إطلاق ساعتها الجديدة Moto Watch Ultra، لم تعد الساعة مجرد أداة لاستقبال الإشعارات أو حساب الخطوات، بل تحولت إلى مساعد شخصي متكامل على معصمك. يجمع هذا الإصدار المتميز بين الشاشة المنحنية الجذابة، والاتصال الخلوي المستقل، إلى جانب تقنيات برمجية متطورة وميزات غير مسبوقة لتتبع الصحة واللياقة البدنية.

بميزات خارقة وشاشة مبهرة .. إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق 2026

ترفع موتورولا سقف التحدي في عالم الأجهزة الذكية القابلة للارتداء فمع إطلاق ساعتها الجديدة Moto Watch Ultra، لم تعد الساعة مجرد أداة لاستقبال الإشعارات أو حساب الخطوات، بل تحولت إلى مساعد شخصي متكامل على معصمك. يجمع هذا الإصدار المتميز بين الشاشة المنحنية الجذابة، والاتصال الخلوي المستقل، إلى جانب تقنيات برمجية متطورة وميزات غير مسبوقة لتتبع الصحة واللياقة البدنية.

بعيدا عن إعدادات الراوتر.. طرق بديلة وآمنة لتوصيل هاتفك بالواي فاي مباشرة

هل تبحث عن طريقة سريعة لتوصيل هاتفك مباشرة بشكبة واي فاي (Wi-Fi) إليك أسرع طرق بديلة وآمنة للاتصال بشبكة الواي فاي فوراً عند نسيان كلمة المرور ودون الدخول إلى صفحة إعدادات الراوتر المعقدة

يمكن مسح رمز الـ QR الخاص بالشبكة من هاتف آخر متصل بالفعل للاشتراك في الشبكة

قبل الدراسة.. إليك أفضل تابلت بمواصفات خيالية وسعر معقول

مع العودة إلى المدارس في عام 2026، أصبحت الأجهزة اللوحية (Tablets) أداة تعليمية لا غنى عنها للطلاب بجميع المراحل الدراسية. لم تعد هذه الأجهزة مجرد وسيلة للترفيه، بل تحولت إلى منصات دراسية متكاملة تجمع بين قوة الحواسيب المحمولة وخفة الأجهزة المحمولة.

وتتنافس كبرى الشركات التقنية لتقديم خيارات ذكية تدعم الذكاء الاصطناعي، وتعدد المهام، والرقابة الأبوية لحماية الطلاب الأصغر سنًا.إليك أفضل الأجهزة اللوحية