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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مات في قصف بالحرب الروسية الأوكرانية.. ابن يستغيث لدفن والده بكفر الزيات

وفاة شهيد لقمة. العيش في حرب روسيا وأوكرانيا
وفاة شهيد لقمة. العيش في حرب روسيا وأوكرانيا
الغربية أحمد علي

شهدت منطقة الجزيرة بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة المواطن سعيد الرفاعي طه أحمد في القصف وتبادل إطلاق النار بين الجانب الروسي والأوكراني عقب إصابته بشظية أثناء عمله بإحدى المناطق الحدودية وتوفي متأثرا بإصابته داخل أحدي المراكز الروسية الخاصة.

وجع الفراق المفاجئ والصدمة


"أبويا مات بشظية في قصف الحرب الروسية الأوكرانية وعاوز أدفنه بكفر الزيات" بتلك الكلمات أعرب سامح سعيد الرفاق نجل شهيد لقمة العيش لافتا أنه علم بقتله بإحدى شظايا النيران في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا خلال 72 الساعة الماضية .

طلبات بعودة الجثمان 


وتابع الشاب المكلوم باكيا والدموع تنهمر لا تفارق عيناه بقوله :" عاوز أدفن ابويا في بلدنا وبناشد الجهات المعنية بالتدخل لمساعدته في معرفة تفاصيل وفاة والده وإنهاء الإجراءات اللازمة لإعادته وتوفير كافة المعلومات اللازمة بشأن ملابسات الوفاة أو الإجراءات المتخذة حيال جثمانه.

عمل والده طوال 10 سنوات 


كما كشف الشاب نجل الفقيد أن والده  يعمل جزار ويقيم في روسيا عقب سفره خلال عام 2016م إلي دولة روسيا مشيرا أنه تزوج من سيدة روسية كما كان يحرص  على العودة إلى مصر مرة واحدة سنويًا لقضاء إجازته مع أسرته، مضيفا بأن والده أتم عامه الخمسين في يونيو الماضي.

زواجه من روسية 

وأشار الشاب "سامح"  المكلوم أن خبر وفاة أبوه  وصل إلى الأسرة عن طريق زوجته الروسية، التي أبلغت إحدى عماته بالخبر عبر تطبيق تليجرام، مشيرًا إلى أن التواصل معهم لم يتضمن حتى الآن تفاصيل كافية حول كيفية حدوث الوفاة.

الدفن بأراضي الوطن 

الجدير بالذكر أن نجل شهيد لقمة العيش شدد علي تحقيق أماني ومطلب  الأسرة الأساسي عودة جثمان والده إلى مصر وإنهاء الإجراءات اللازمة، ومعرفة حقيقة ما حدث لوالده وظروف وفاته، والحصول على المستندات الرسمية المتعلقة بالواقعة.

اخبار محافظة الغربية وفاة مصري حرب روسيا اوكرانيا دفنه بأراضي الوطن

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