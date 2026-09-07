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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل في محاكمة 120 متهما بخلية المكاتب الإدارية الإرهابية

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مساء اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 120 متهما في القضية رقم 778 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر، والمعروفة بـ«خلية المكاتب الإدارية» الإرهابية، لجلسة 17 نوفمبر المقبل، للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2010 وحتى 1 سبتمبر 2024، المتهمون من الأول وحدتي الحادي عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الثاني عشر وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 120 متهما خلية المكاتب الإدارية إرهاب

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