القبض على سيدة إدعت تحرش شخصان أجنبيان بنجلها

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائمة على النشر بقيام شخصان "يحملان جنسية إحدى الدول" بالتحرش بنجلها بالشرقية.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (بائعة خضروات – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 2/ مايو الماضى حدثت مشادة كلامية بينها وبين الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو "يحملان جنسية إحدى الدول" لقيامهما بالمزاح مع نجلها سن "10 سنوات" حال تواجدهم بدائرة القسم، وقيامها بتصوير مقطع الفيديو والإدعاء على غير الحقيقة بقيامهما بالتحرش بنجلها لخشيتها عليه



أمكن تحديد وضبط الظاهران بمقطع الفيديو "يحملان جنسية إحدى الدول، ويحملان إقامة سارية"، وبمواجهتهما أقرا بحدوث مشادة كلامية بينهما والقائمة على النشر لذات الخلافات، ونفيا تحرشهما بنجلها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.