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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم على طلبة عراقيين في سمنان.. القضاء الإيراني يفتح التحقيق ويلاحق المتورطين

دائرة القضاء الإيرانية
دائرة القضاء الإيرانية
خاطر عبادة

أعلنت السلطات القضائية في محافظة سمنان الإيرانية التعرف على اثنين من المتورطين في الاعتداء الذي وقع أمام مقر إقامة طلبة عراقيين، فيما أصدرت أوامر باستدعائهما للتحقيق، وسط تأكيدات بمواصلة التحريات لتحديد باقي المسؤولين.

التعرف على متهمين وبدء التحقيقات القضائية

قال رئيس دائرة القضاء في محافظة سمنان، محمد صادق أكبري، اليوم الاثنين، في تصريح لوكالة "إرنا" الإيرانية نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "تم التعرف على شخصين من المتورطين في الاشتباك الذي وقع أمام مكان إقامة طلبة جامعة سمنان العراقيين".

وأوضح أن المدعي العام لمركز المحافظة أصدر أوامر قضائية باستدعاء المتهمين إلى الجهة الأمنية المختصة، مشيراً إلى أن التحقيقات القضائية مستمرة لتحديد هوية جميع المتسببين في الحادث، وسيتم التعامل معهم وفقاً للقانون.

الحادثة ورد الفعل الرسمي

وأفاد أكبري بأنه إثر وقوع اشتباك بين عدد من المواطنين وبعض الطلبة العراقيين في محيط مقر إقامتهم، أُدرجت القضية فوراً على جدول أعمال الجهاز القضائي والأمني في المحافظة.

وأكد أن الجهاز القضائي يتابع أبعاد الحادث بجدية، وأنه بعد استكمال التحقيقات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع من يثبت تورطه في الاشتباك والإخلال بالأمن والنظام.

تحذير من تداول معلومات غير دقيقة

وحذر رئيس دائرة القضاء من أن بعض ما نشرته وسائل الإعلام حول الحادثة "لا يتطابق مع واقع الموضوع ونتائج التحريات الأولية"، مشدداً على ضرورة تقييم أبعاد الحادث استناداً إلى التقارير الرسمية والتحقيقات التكميلية التي تجريها الجهات المختصة.

بغداد توفد لجنة لمتابعة الحادثة

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم إيفاد لجنة إلى محافظة سمنان لمتابعة حادثة الاعتداء على الطلبة العراقيين.

وأكدت الوزارة أهمية توفير الظروف الملائمة التي تكفل أمن وسلامة المواطنين العراقيين في إيران، مثمنة في الوقت ذاته الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية لتوفير الحماية للطلبة.

إيران سمنان الاعتداء على الطلبة العراقيين في إيران

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