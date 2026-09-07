تأجيل محاكمة 62 متهما بخلية اللجان الإدارية للإخوان في التجمع لـ 1 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مساء اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 62 متهما، في القضية رقم 7425 لسنة 2025 جنايات التجمع، في القضية المعروفة باللجان الإدارية، لجلسة 1 نوفمبر المقبل، لاستكمال المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 1955 وحتى 20 أغسطس 2025، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية، الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات ارتكاب المتهمين العاشر والتاسع والثلاثون والحادى والأربعون والخامس والأربعون والخمسون جريمة تمويل الإرهاب.