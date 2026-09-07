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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ تصميم مسطحات خضراء: الطريق الدائري يمكن تخصيص الأراضي المحيطة به لحدائق

الأشجار
الأشجار
هاني حسين

كشف طارق صبحي أستاذ تصميم المصطلحات الخضراء بجامعة حلوان، تفاصيل اجتماع مع رئيس الوزراء لتخضير القاهرة .


وقال طارق صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"  حول الطريق الدائري به أراض فاضية يمكن  تخصيصها للحدائق الجديدة ".

وتابع طارق صبحي :" هناك ارضيات زراعية يمكن زراعتها بدلا من الحشائش التي تستهلك كميات كبيرة من المياه ".

وأكمل طارق صبحي :" يمكن إنشاء خزانات بطرمبة لتوفير مصدر الري للأشجار والمساحات الخضراء في كل منطقة يتم زراعة أشجار بها ".


وتابع طارق صبحي :" هناك قانون يجرم إزالة الأشجار ويجب تطبيقه لأنه لا يطبق على أرض الواقع “، مضيفا:” وفي اجتماع اليوم هناك تأكيد على عدم قطع مزيد من الأشجار ". 
 

الأشجار اخبار التوك شو قطع الأشجار تشجير مصثر

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