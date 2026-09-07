أستاذ تصميم مسطحات خضراء: الطريق الدائري يمكن تخصيص الأراضي المحيطة به لحدائق

كشف طارق صبحي أستاذ تصميم المصطلحات الخضراء بجامعة حلوان، تفاصيل اجتماع مع رئيس الوزراء لتخضير القاهرة .



وقال طارق صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" حول الطريق الدائري به أراض فاضية يمكن تخصيصها للحدائق الجديدة ".

وتابع طارق صبحي :" هناك ارضيات زراعية يمكن زراعتها بدلا من الحشائش التي تستهلك كميات كبيرة من المياه ".

وأكمل طارق صبحي :" يمكن إنشاء خزانات بطرمبة لتوفير مصدر الري للأشجار والمساحات الخضراء في كل منطقة يتم زراعة أشجار بها ".



وتابع طارق صبحي :" هناك قانون يجرم إزالة الأشجار ويجب تطبيقه لأنه لا يطبق على أرض الواقع “، مضيفا:” وفي اجتماع اليوم هناك تأكيد على عدم قطع مزيد من الأشجار ".

