لميس الحديدي عن أهمية الحفاظ على الأشجار: لو عاوزين ذوق الناس يرتقي لابد من أن نعودهم على الجمال

قالت الإعلامية لميس الحديدي، في معرض حديثها عن أهمية الحفاظ على الأشجار المعمرة والقديمة، إنه عند بناء المدن الجديدة كان الشجر جزءًا رئيسيًا منها، لكن بالتوازي يجب الحفاظ على كل ما هو قديم، من أشجار معمرة وغيرها من عناصر الجمال التي تتميز بها مصر.



تابعت الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة «النهار»: «في نفس الوقت لازم نحافظ على كل ما هو قديم وجميل في مصر، لو عاوزين ذوق الناس يرتقي لابد من أن نعودهم على الجمال، ولو عاوز الناس تتعود على القبح، حتى لو شوارع واسعة وكباري سريعة، سيتعود الناس على القبح في حياتها وأخلاقها، وترجع تقول: هو إيه حصل للمصريين؟».



أكملت: «ولا شاف النيل في أحضان الشجر، ولا سمع مواويل في ليالي السهر، أصله معاش على مصر، إحنا ولاد الريف مش الصحرا».

قطع الأشجار نهائيًا



وطالبت الحديدي بألا تكون مبادرة ومشروع تشجير العاصمة قاصرًا على القاهرة فقط، قائلة: «المشاكل بتاعت قطع الأشجار موجودة في محافظات زي الجيزة، أسوان وغيرها، والإسكندرية بها مجازر، ونتمنى أن نرى ذلك في كافة المحافظات، أولًا إيقاف قطع الأشجار نهائيًا، ثانيا جهة واحدة تشرف على هذا الملف تضم علماء، ومحاسبة المخطئ، والبرلمان يسأل وزيرة البيئة: هو الشجر ده بيروح فين؟ هل يتم تصديره؟ تريد إجابات واضحة من الحكومة عن طريق البرلمان، وهذا دوره».