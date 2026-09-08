عبير عزت: البروتين والنوم مهمان للحفاظ على الكتلة العضلية

قالت الدكتورة عبير عزت جرجس، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، إن تناول البروتين يعد من العناصر المهمة للحفاظ على الكتلة العضلية خلال فترة إنقاص الوزن.

وأوضحت خلال حديثها على قناة "القاهرة والناس"، أن كمية البروتين لا ينبغي أن تقل عن 1.2 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم، مشيرة إلى أنه يمكن تقسيم الكمية على الوجبات الثلاث.

وأضافت أن بعض الأشخاص الذين يخضعون للعمليات أو يتناولون حقن التخسيس، قد يواجهون صعوبة في تناول البروتين، فيلجأون إلى الكربوهيدرات أو السكريات البسيطة، وهو ما يؤدي إلى زيادة فقدان الكتلة العضلية.

وأشارت إلى أهمية النوم، موضحة أن العضلات لا تتعافى أو تزيد فقط خلال وقت التمرين، وإنما خلال النوم، ولذلك يحتاج الشخص إلى النوم من 6 إلى 8 ساعات، ويفضل أن تكون فترة النوم ليلًا ومتواصلة.