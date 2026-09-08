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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي يرد على صحفي بشأن مستواه الدفاعي: لا أحب مقارنة نفسي بالآخرين

مبابي
مبابي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

رد الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، على سؤال أحد الصحفيين بشأن مدى حاجته للتحسن من الناحية الدفاعية، إلى جانب زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال الصحفي لمبابي: «هل تعتقد أنه يجب عليك التحسن دفاعيًا مع فينيسيوس؟»، ليرد النجم الفرنسي متسائلًا: «أنا وفينيسيوس فقط؟».

وأوضح الصحفي أن الفريق بأكمله بحاجة للتحسن دفاعيًا، مشيرًا إلى وجود لاعبين مثل عثمان ديمبيلي ورافينيا يضغطون أكثر من غيرهم.

وعلق مبابي قائلًا: «بالطبع نحن بحاجة إلى التحسن دفاعيًا، وهذا أمر طبيعي. كان بإمكاني أن أتظاهر بالغباء وأخبرك أنني أسجل أهدافًا أكثر من اللاعبين اللذين ذكرتهما، وبالتالي يحتاجان إلى تسجيل المزيد ليكونا مثلي، لكن الجميع مختلف».

وأضاف: «أنا ذكي، لذلك سأخبرك أنني بحاجة إلى التحسن، لكنني لا أحب مقارنة نفسي بالآخرين، لأنني أفعل الكثير من الأشياء التي لا يفعلها الآخرون».

واختتم مبابي تصريحاته قائلًا: «إنه نقاش لا نهاية له، لكن نعم، يحتاج الفريق بأكمله إلى التحسن دفاعيًا، ومع الكرة نحتاج أيضًا إلى رفع مستوانا».

وتباينت ردود الفعل حول تصريحات مبابي، خاصة فيما يتعلق بطريقة رده على سؤال الصحفي ودفاعه عن نفسه دون إلقاء المسؤولية على زملائه.

الفرنسي كيليان مبابي ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس ديمبيلي تصريحات مبابي

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