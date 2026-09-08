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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات جيلي مونجارو 2027 الجديدة

جيلي مونجارو موديل 2027
جيلي مونجارو موديل 2027
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جيلي مونجارو موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيلي مونجارو موديل 2027 ، وتنتمي مونجارو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات جيلي مونجارو موديل 2027

زودت سيارة جيلي مونجارو موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Roof Rack، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها تكيف .

جيلي مونجارو موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة جيلي مونجارو موديل 2027 بها، Rear speakers، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix، وبها Touch Screen .

محرك جيلي مونجارو موديل 2027

جيلي مونجارو موديل 2027

تحصل سيارة جيلي مونجارو موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 335 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وبها عزم دوران 667 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 29.8 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي بالاعتماد علي البطارية يصل إلي 130 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 5.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيلي مونجارو موديل 2027

جيلي مونجارو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيلي مونجارو موديل 2027تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي مونجارو موديل 2027تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 790 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي مونجارو موديل 2027تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جيلي مونجارو موديل 2027تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 999 ألف جنيه .

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