سيارات سيدان 2026 في السوق المصري

يوجد في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بي ام دبليو 520، وسكودا سوبيرب، واودي A6 ، وجيلي امجراند، وتويوتا كورولا .

تويوتا كورولا موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، وتنتج قوة 120 حصان، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا كورولا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 280 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 380 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 480 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 580 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 630 ألف جنيه .

جيلي امجراند موديل 2026

سعة محرك سيارة جيلي امجراند موديل 2026 يصل إلي 1500 سي سي، وبها قوة 120 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيلي امجراند موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي امجراند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي امجراند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 939 ألف جنيه .

اودي A6 موديل 2026

تستمد سيارة اودي A6 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وبها قوة 197 حصان، وعزم دوران 341 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اودي A6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اودي A6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 748 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي A6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 5 مليون و 248 ألف جنيه .

سكودا سوبيرب موديل 2026

عزم دوران سيار ة سكودا سوبيرب موديل 2026 يصل إلي 250 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سكودا سوبيرب موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون جنيه .

بي ام دبليو 520 موديل 2027

قوة سيارة بي ام دبليو 520 موديل 2027 تصل إلي 201 حصان، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وخزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 310 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بي ام دبليو 520 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو 520 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو 520 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بي ام دبليو 520 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 6 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة بي ام دبليو 520 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 6 مليون و 200 ألف جنيه .